Fotot e para nga «Little Shop of Horrors» në Kaliforni: bima mishngrënëse Audrey II ngjitet sërish në skenë
Muzikali kult i Alan Menken-it dhe Howard Ashman-it u hap mbrëmë, më 19 shtator, në La Mirada Theatre for the Performing Arts dhe do të luajë deri më 11 tetor. Në rol kryesor: Grace Stockdale si Audrey dhe Thomas Hobson si Seymour-i.
Teatri La Mirada në Kaliforni publikoi dje fotot e para nga produksioni i ri i muzikalit kult «Little Shop of Horrors», i cili hapi perdet mbrëmë, të shtunën më 19 shtator, dhe do të luajë deri të dielën, më 11 tetor, në skenën e La Mirada Theatre for the Performing Arts. Shfaqja është një nga titujt më të njohur të repertorit amerikan, me muzikën e Alan Menken-it dhe fjalët e Howard Ashman-it.
Historia ndjek Seymour Krelborn-in, një ndihmës të rraskapitur të një dyqani lulesh në Skid Row, i cili bëhet sensacion brenda natës pasi zbulon një bimë ekzotike me një oreks të çuditshëm për gjak të freskët. Audrey II, siç quhet bima, rritet në një mishngrënëse gjigande që këndon R&B dhe i ofron Seymour-it famën e pasurinë në këmbim të ushqimit.
Në kast janë Grace Stockdale në rolin e Audrey-t, Thomas Hobson si Seymour Krelborn, Jay Brian Winnick si Mr. Mushnik, Travis Joe Dixon si dentisti Orin Scrivello, ndërsa zëri i Audrey II-t është Wilkie Ferguson III dhe kukullën e famshme e drejton Betsy Zajko.
Shfaqjet janë çdo të enjte në orën 19:30, të premte në orën 20:00, të shtunë në orën 14:00 dhe 20:00, si dhe të dielën në orën 13:30 dhe 18:00. Biletat kushtojnë nga 28 deri në 115 dollarë. Më 24 shtator dhe më 8 tetor do të organizohen biseda me kastin dhe ekipin krijues pas shfaqjes.
Burimi: BroadwayWorld — https://www.broadwayworld.com/los-angeles/article/Photos-First-Look-At-LITTLE-SHOP-OF-HORRORS-At-La-Mirada-Theatre-20260919
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