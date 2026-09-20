«The Producers» mbylli perden në West End: shfaqja e fundit mbrëmë në Garrick Theatre të Londrës
Muzikali «The Producers» i Mel Brooks-it dhe Thomas Meehan-it dha shfaqjen e fundit mbrëmë, më 19 shtator, në Garrick Theatre të Londrës, duke mbyllur revival-in e parë madhor londinez që u transferua në West End pas një sezoni të shitur plotësisht në Menier Chocolate Factory në 2024–25. Produksioni, me regji të fituesit të çmimit Tony Patrick Marber, u prit me kritika entuziaste dhe u nominua për katër çmime Olivier 2026, përfshirë “Best Musical Revival”.
Historia ndjek producentin e falimentuar të Broadway-t Max Bialystock dhe kontabilistin e ndrojtur Leo Bloom, të cilët kurdisin një plan absurd: të krijojnë flop-in më të madh në historinë e teatrit për t’u pasuruar nga dështimi — derisa plani u kthehet mbrapsht në mënyrë spektakolare. Në rolet kryesore luajtën Andy Nyman (Max Bialystock) dhe Marc Antolin (Leo Bloom), me Joanna Woodward si Ulla, Trevor Ashley si Roger de Bris, Harry Morrison si Franz Liebkind dhe Raj Ghatak si Carmen Ghia.
Origjinali i Broadway-t i vitit 2001, gjithashtu nga Mel Brooks, mbetet një nga sukseset më të mëdha në historinë e teatrit muzikor — fitoi një rekord prej dymbëdhjetë çmimesh Tony, rekord që qëndron ende sot.
Garrick Theatre nuk mbetet bosh gjatë: nga 8 deri më 18 tetor skenën e merr “Don Black’s From the Heart”, homazhi i lirikshkruesit fitues të Oscar-it Don Black për skenën e kabaresë së Nju Jorkut, me Clive Rowe, Caroline O’Connor dhe Michael Xavier; më vonë gjatë vitit pritet edhe premiera në West End e “One Day The Musical”, bazuar në romanin bestseller të David Nicholls-it.
Burimi: London Theatre
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