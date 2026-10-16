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16 Tet 2026
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Teater

Fotot e para nga «Triumph» në New York: Annaleigh Ashford si Iris në premierën e përbashkët botërore te Public Theater

Drama e shkurtër e Caryl Churchill-it, frymëzuar nga «Dymbëdhjetë Cezarët» e Suetonit, po jepet njëkohësisht në New York dhe në Londër; në Shiva Theater shfaqjet janë falas, me regjistrim paraprak, deri më 3 nëntor.

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Kanë dalë fotot e para të produksionit amerikan të «Triumph», dramës së re të shkurtër të Caryl Churchill-it, e cila po e bën premierën botërore njëkohësisht në dy anët e Atlantikut. Në New York shfaqja po jepet në Shiva Theater të Public Theater-it, me Annaleigh Ashford në rolin kryesor, siç njofton Playbill.

Ashford luan Iris-in, sekretaren e shtypit të perandorëve romakë, ndërsa Joe Tapper interpreton Marcus-in dhe Christopher Ryan Grant plotëson kastin në rolin e Rufus-it. Regjinë e versionit amerikan e mban Saheem Ali, drejtor artistik i asociuar dhe regjisor rezident i Public-ut, sipas BroadwayWorld.

Vepra merr shkas nga «Dymbëdhjetë Cezarët» e historianit romak Suetoni dhe e vendos historinë antike përballë aktualitetit politik: përmes figurës së një zëdhënëseje shtypi pranë pushtetit, Churchill ndërton një satirë të shkurtër mbi mënyrën se si ndërtohet dhe shitet imazhi i pushtetarëve, temë që produksioni e sjell qëllimisht në prag të zgjedhjeve afatmesme amerikane.

Shfaqjet në New York jepen si ngjarje «pop-up» falas për publikun, në data të zgjedhura deri më 3 nëntor, por me regjistrim paraprak të detyrueshëm. Kjo seri paraprake pritet t’i hapë rrugë një sezoni të plotë në skenën kryesore të Public Theater-it, datat e të cilit do të shpallen më vonë.

Njëkohësisht, një produksion i veçantë i së njëjtës vepër po jepet në Almeida Theatre të Londrës, ku sezoni i shkurtër zgjat nga 16 deri më 23 tetor, me Kate O’Flynn dhe Matthew Beard në kast dhe me regji të James Macdonald-it — një premierë e dyfishtë që e bën «Triumph»-in një nga ngjarjet më të veçanta teatrore të kësaj vjeshte.

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