EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974
BTC $77,277 ▼ -0.29% ETH $2,134 ▼ -0.19% XRP $1.3629 ▼ -0.85% SOL $86.5800 ▲ +0.72%
21 May 2026
Europa

Franca: Izraeli po deporton në Turqi 37 francezë nga flota e Gazës

· 2 min lexim

Autoritetet izraelite po deportojnë aktualisht 37 francezë që ishin pjesë e grupit të aktivistëve në bordin e një flotilje ndihmash me destinacion Gazën drejt Turqisë, tha të enjten zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Francës.

Duke folur me gazetarët në një konferencë javore për shtyp, Pascal Confavreux tha se një diplomat i lartë izraelit ishte thirrur nga ministria më herët të enjten për të shprehur zemërimin e Parisit në përgjigje të një videoje të publikuar nga Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, Itamar Ben Gvir, në të cilën ai shihet duke u tallur me aktivistët e ndaluar të flotiljes në Gaza.

Confavreux shtoi se ishte shumë herët për tani për të folur për vendosjen e sanksioneve ndaj Ben Gvir pas një thirrjeje të mëparshme nga ministri i jashtëm i Italisë për ta bërë këtë.

Gjithashtu mësohet se edhe shqiptari Baki Goxhaj është nisur drejt Turqisë me një nga avionët e vënë në dispozicion nga qeveria turke për transportimin e aktivistëve të ndaluar nga Izraeli.

Sipas burimeve nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, mësohet se ai është rrugës drejt Stambollit, ku do të pritet nga konsulli shqiptar dhe më pas do të përcillet për në Shqipëri.

