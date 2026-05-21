Franca: Izraeli po deporton në Turqi 37 francezë nga flota e Gazës
Autoritetet izraelite po deportojnë aktualisht 37 francezë që ishin pjesë e grupit të aktivistëve në bordin e një flotilje ndihmash me destinacion Gazën drejt Turqisë, tha të enjten zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Francës.
Duke folur me gazetarët në një konferencë javore për shtyp, Pascal Confavreux tha se një diplomat i lartë izraelit ishte thirrur nga ministria më herët të enjten për të shprehur zemërimin e Parisit në përgjigje të një videoje të publikuar nga Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, Itamar Ben Gvir, në të cilën ai shihet duke u tallur me aktivistët e ndaluar të flotiljes në Gaza.
Confavreux shtoi se ishte shumë herët për tani për të folur për vendosjen e sanksioneve ndaj Ben Gvir pas një thirrjeje të mëparshme nga ministri i jashtëm i Italisë për ta bërë këtë.
Gjithashtu mësohet se edhe shqiptari Baki Goxhaj është nisur drejt Turqisë me një nga avionët e vënë në dispozicion nga qeveria turke për transportimin e aktivistëve të ndaluar nga Izraeli.
Sipas burimeve nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, mësohet se ai është rrugës drejt Stambollit, ku do të pritet nga konsulli shqiptar dhe më pas do të përcillet për në Shqipëri.
