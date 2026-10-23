FRANCË – Pas takimit me Macron, studentët bëjnë thirrje për vijimin e mobilizimit
PARIS, 23 tetor /ATSH-ANSA/ – Përfaqësuesit e nxënësve të shkollave të mesme në Francë, të cilët prej javësh protestojnë kundër sistemit ”Parcoursup” për përzgjedhjen e kandidatëve në universitete, numrit të lartë të nxënësve në klasa dhe mungesës së burimeve, u pritën sot nga presidenti Emmanuel Macron.
Në përfundim të takimit në Pallatin Élysée, përfaqësuesit e nxënësve bënë thirrje për ”vijimin e mobilizimit” deri në shpalljen e masave konkrete.
Hapat e parë pritet të bëhen të ditur të hënën, gjatë takimit të përfaqësuesve të nxënësve me kryeministrin Sébastien Lecornu.
Pas takimit, nxënësit u shprehën përgjithësisht të kënaqur me gatishmërinë e kreut të shtetit për të dëgjuar kërkesat e tyre.
Macron u premtoi atyre një rishikim të sistemit ”Parcoursup”, në kuadër të diskutimeve të nisura këtë javë për platformën e debatueshme të pranimit në arsimin e lartë.
Megjithatë, nxënësit vijojnë të kërkojnë shfuqizimin e plotë të sistemit, duke këmbëngulur se nevojiten masa konkrete për t’iu përgjigjur shqetësimeve të tyre./ a.jor.
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