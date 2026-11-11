☁️
Tiranë 17°C · Vranët 11 Nëntor 2026
S&P 500 7,626 ▲1.4%
DOW 52,326 ▲0.18%
NASDAQ 25,590 ▲2.09%
NAFTA 87.89 ▲2.15%
ARI 4,007 ▼0.59%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
₿ CRYPTO
BTC $74,237 ▲ +1.64% ETH $2,076 ▲ +2.55% XRP $1.0709 ▲ +2.19% SOL $84.8700 ▲ +3.31%
S&P 500 7,626 ▲1.4 % DOW 52,326 ▲0.18 % NASDAQ 25,590 ▲2.09 % NAFTA 87.89 ▲2.15 % ARI 4,007 ▼0.59 % S&P 500 7,626 ▲1.4 % DOW 52,326 ▲0.18 % NASDAQ 25,590 ▲2.09 % NAFTA 87.89 ▲2.15 % ARI 4,007 ▼0.59 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
11 Nën 2026
Breaking
Usher dhe Chris Brown në konflikt? Anulohen edhe dy koncerte të turneut të tyre Projekt-buxheti 2027, Komisioni për Kulturën shqyrton fondet për Institutin e Studimeve të Krimeve të Komunizmit KOMENT – Spanja paralizohet nga greva e përgjithshme, protestuesit kërkojnë të drejtën për strehim dhe paga dinjitoze ABU DABI – Negociatat Ukrainë-Rusi pa marrëveshje paqeje, por me dakordësi për shkëmbimin e të burgosurve Shqipëri-Finlandë, formacioni i mundshëm i kuqezinjve
Menu
Kosova

FSK-ja konfirmon incidentin gjatë trajnimit: Një pjesëtar pësoi lëndime të lehta

· 2 min lexim
FSK-ja konfirmon incidentin gjatë trajnimit: Një pjesëtar pësoi lëndime të lehta

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) ka konfirmuar se një pjesëtar i saj ka pësuar lëndime të lehta gjatë një aktiviteti trajnues në njërin prej poligoneve ushtarake.

Në një reagim lidhur me raportimet e mediave për incidentin gjatë ushtrimeve me municione, FSK-ja ka bërë të ditur se rasti ka ndodhur më herët, pa dhënë detaje të tjera për rrethanat e incidentit.

FSK-ja ka theksuar se gjatë realizimit të trajnimeve me municione përballet me rrezikshmëri të lartë, por paraprakisht ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për parandalimin dhe menaxhimin e rreziqeve.

Sipas njoftimit, këto masa përfshijnë pajisjet individuale dhe kolektive për mbrojtjen e personelit, si dhe angazhimin e ekipeve mjekësore për evakuim të mundshëm gjatë aktiviteteve.

Institucioni ka bërë të ditur se të gjitha masat e sigurisë janë në përputhje me procedurat standarde të FSK-së dhe standardet e NATO-s.

“FSK është e vetëdijshme që profesioni ushtarak përbën në vete një rrezikshmëri të lartë, në përmbushje të misionit kushtetues dhe ligjor, megjithatë, në relacion me nivelin e aktiviteteve, numri i aksidenteve mbetet i vogël për shkak të masave të sigurisë në menaxhimin e rrezikut”, thuhet në reagim.

Në fund, FSK-ja ka ritheksuar përkushtimin për rritjen e vazhdueshme të sigurisë dhe mbrojtjen e pjesëtarëve të saj.

Your browser does not support the video tag. roar-assets-auto.rbl.ms

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu