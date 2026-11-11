FSK-ja konfirmon incidentin gjatë trajnimit: Një pjesëtar pësoi lëndime të lehta
Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) ka konfirmuar se një pjesëtar i saj ka pësuar lëndime të lehta gjatë një aktiviteti trajnues në njërin prej poligoneve ushtarake.
Në një reagim lidhur me raportimet e mediave për incidentin gjatë ushtrimeve me municione, FSK-ja ka bërë të ditur se rasti ka ndodhur më herët, pa dhënë detaje të tjera për rrethanat e incidentit.
FSK-ja ka theksuar se gjatë realizimit të trajnimeve me municione përballet me rrezikshmëri të lartë, por paraprakisht ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për parandalimin dhe menaxhimin e rreziqeve.
Sipas njoftimit, këto masa përfshijnë pajisjet individuale dhe kolektive për mbrojtjen e personelit, si dhe angazhimin e ekipeve mjekësore për evakuim të mundshëm gjatë aktiviteteve.
Institucioni ka bërë të ditur se të gjitha masat e sigurisë janë në përputhje me procedurat standarde të FSK-së dhe standardet e NATO-s.
“FSK është e vetëdijshme që profesioni ushtarak përbën në vete një rrezikshmëri të lartë, në përmbushje të misionit kushtetues dhe ligjor, megjithatë, në relacion me nivelin e aktiviteteve, numri i aksidenteve mbetet i vogël për shkak të masave të sigurisë në menaxhimin e rrezikut”, thuhet në reagim.
Në fund, FSK-ja ka ritheksuar përkushtimin për rritjen e vazhdueshme të sigurisë dhe mbrojtjen e pjesëtarëve të saj.
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