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“Do të shihemi së shpejti”, Russell Brand merr kërcënim nga një vrasës

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të shihemi së

“Do të shihemi së shpejti”, Russell Brand merr

Russell Brand është vënë në shënjestër të një kërcënimi shqetësues nga një i burgosur i dënuar për vrasje, vetëm pak ditë pasi komediani u shpall fajtor për përdhunim dhe sulme seksuale.

Sipas raportimeve, Terngu Agera, i njohur edhe me emrin artistik Mover, ka publikuar në Snapchat një fotografi të paqartë, që duket se është realizuar brenda një qelie burgu, shoqëruar me një mesazh drejtuar Brand.

“Russell Brand, djalë i prapë, do të shihemi së shpejti, bir”, thuhej në postimin që ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale.

Agera po vuan një dënim me burgim të përjetshëm për vrasjen me thikë të një ndërtuesi në vitin 2014, gjatë një grabitjeje në veri të Londrës. Ai ka tërhequr vëmendjen edhe më parë, pasi raportohet se kishte regjistruar një album muzikor me ndihmën e një telefoni të futur kontrabandë në burg.

Postimi ka shkaktuar reagime të ndryshme në rrjet. Disa përdorues kanë vënë në pikëpyetje nëse mesazhi është vërtet publikuar nga Agera, ndërsa të tjerë kanë kritikuar të dënuarin për tërheqjen e vëmendjes me një deklaratë të tillë.

Megjithatë, një detaj që e bën situatën edhe më të diskutueshme është fakti se dy të burgosurit nuk ndodhen në të njëjtin institucion. Agera raportohet se mbahet në burgun HMP Frankland, ndërsa Brand ndodhet aktualisht në HMP Wandsworth.

Sipas raportimeve, Brand pritet të qëndrojë në këtë institucion edhe për disa javë, përpara se të transferohet në një burg tjetër. Vendimi për transferimin do të merret duke marrë parasysh sigurinë, mbrojtjen dhe nevojat e tij për rehabilitim.

Ndërkohë, një ish-i burgosur i HMP Wandsworth ka paralajmëruar se komediani mund të përballet me rreziqe serioze nëse qëndron gjatë në këtë institucion.

Brand, 51 vjeç, u dënua të hënën me 10 vite e gjashtë muaj burg, pasi u shpall fajtor për një akuzë përdhunimi dhe tri akuza për sulm seksual. Ai i ka mohuar më parë akuzat ndaj tij.

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