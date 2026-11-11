Spanja kërkon pezullimin e TikTok-ut deri në zhdukjen e materialeve që përmbajnë abuzim seksual ndaj fëmijëve
– Qeveria spanjolle i ka kërkuar platformës “TikTok” të pezullojë përkohësisht aktivitetin në Spanjë, deri në heqjen e plotë të materialeve që përmbajnë abuzim seksual ndaj fëmijëve, raportoi “Reuters”.
Kërkesa vjen pas publikimit të një hetimi që zbuloi mijëra profile dhe përmbajtje të paligjshme në këtë rrjet social.
Ministrja spanjolle për Rininë dhe Fëmijët, Sira Rego, njoftoi se i ka kërkuar Agjencisë Spanjolle për Mbrojtjen e të Dhënave (AEPD) të shqyrtojë pezullimin e përkohshëm të platformës, si një masë urgjente për mbrojtjen e të miturve.
“Rrjetet sociale nuk mund të jenë një territor pa ligj”, deklaroi Rego, duke theksuar se platformat duhet të mbajnë përgjegjësi për përmbajtjet që publikohen dhe shpërndahen përmes tyre.
Vendimi vjen pas një hetimi të organizatës spanjolle të verifikimit të fakteve “Maldita.es“, e cila identifikoi 1,183 video dhe imazhe, që përmbanin materiale të abuzimit seksual ndaj fëmijëve.
Sipas hetimit, këto përmbajtje kishin marrë të paktën 48 milionë shikime.
Gjithashtu, më shumë se 26,000 profile kishin komentuar ose shpërndarë këto materiale, ndërsa hetimi evidentoi mijëra llogari që kërkonin, shkëmbenin ose reklamonin materiale të tilla.
Ministrja Rego u takua fillimisht me përfaqësuesit e organizatës “Maldita.es“ dhe më pas me përfaqësues të TikTok-ut, të cilëve u kërkoi të hiqnin të gjitha materialet e identifikuara, të bashkëpunonin me Prokurorinë dhe të paraqisnin një raport të verifikueshëm mbi masat e marra.
Sipas ministres, platformës iu kërkua gjithashtu të shpjegonte pse kishte hequr vetëm pesë nga 50 videot e raportuara përmes kanaleve zyrtare të saj nga organizata “Maldita.es“ si dhe të paraqiste një plan konkret për të parandaluar raste të ngjashme.
Megjithatë, sipas Rego-s, TikTok-u u zotua të vazhdonte dialogun, pa marrë përsipër masa konkrete apo angazhime të qarta për zgjidhjen e problemit.
Ministria spanjolle e ka përcjellë çështjen edhe në Prokurorinë e Përgjithshme, duke kërkuar shqyrtimin e të gjitha masave të nevojshme për mbrojtjen e fëmijëve.
Ndërkohë, Agjencia Spanjolle për Mbrojtjen e të Dhënave, ka sqaruar se vendimi për pezullimin e platformës nuk i takon drejtpërdrejt qeverisë.
Ajo ka nisur shqyrtimin e çështjes, duke kërkuar nga “Maldita.es“, listën e lidhjeve me përmbajtjet e denoncuara dhe nga TikTok-u informacion mbi masat e marra për heqjen e tyre.
Agjencia ka bërë të ditur se, pas analizimit të materialeve dhe përgjigjes së platformës, mund të urdhërojë bllokimin e lidhjeve dhe përmbajtjeve konkrete që përbëjnë shkelje të të drejtave të të miturve.
Megjithatë, ajo nuk ka kompetencë të urdhërojë mbylljen e përgjithshme të TikTok-ut në Spanjë.
Çështja ka nxitur një debat më të gjerë në Evropë, mbi përgjegjësinë e platformave sociale për kontrollin e përmbajtjeve të paligjshme dhe mbrojtjen e fëmijëve në internet. /
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