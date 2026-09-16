FSS dënon Zvezdën dhe Partizanin pas derbit të 180-të: 1 milion dinarë gjobë për Zvezdën, 300 mijë për Partizanin
Komisioni Disiplinor dhe Etik i Federatës së Futbollit të Serbisë sanksionoi dy klubet e mëdha të Beogradit pas incidenteve në derbin e 180-të “të përjetshëm”, si dhe klubin e Novi Pazarit për incidentet në dy ndeshjet e fundit në shtëpi.
Komisioni Disiplinor dhe Etik i Federatës së Futbollit të Serbisë, në mbledhjen e kryesuar nga Ivan Nikolić, ka marrë vendime për sanksione ndaj shkeljeve të evidentuara në derbin e 180-të “të përjetshëm” mes Crvena zvezdës dhe Partizanit, si dhe në duelet e kampionatit të Novi Pazarit kundër Maçvës dhe Železničarit. Vendimet u morën pas shqyrtimit të raporteve të delegatëve dhe vëzhguesve të ndeshjeve.
Goditjen më të rëndë financiare e mori Crvena zvezda si organizatore e derbit: klubi u dënua me gjobë prej 1.000.000 dinarësh, si dhe me masën e zhvillimit të një ndeshje kampionati ose kupe në stadiumin e vet pa praninë e publikut, me kusht për një vit. Komisioni konstatoi përgjegjësinë e klubit vendas për mangësi në organizimin e ndeshjes, kontroll të pamjaftueshëm të tifozëve në hyrje të tribunave, vonesë të pajustifikuar të fillimit të takimit, si dhe përdorim të madh të mjeteve piroteknike, veçanërisht të “goditjeve topi”.
Gjobë mori edhe Partizani — 300.000 dinarë, plus ndalim të pranisë së tifozëve të tij në një ndeshje kampionati ose kupe në fushë kundërshtare, gjithashtu me kusht për një vit — për futjen dhe aktivizimin e një numri të madh mjetesh piroteknike, mes të cilave u evidentuan edhe 36 goditje topi. Në vlerësimin e masës u mor veçanërisht parasysh incidenti i minutës së 14-të të ndeshjes, kur një punonjës i shërbimit të sigurimit, që ndodhej poshtë tribunës jugore, pësoi lëndim të lehtë trupor si pasojë e drejtpërdrejtë e shpërthimit të një goditjeje topi të hedhur në pistën atletike.
Në shënjestër të komisionit u vu edhe Novi Pazari, për incidentet në dy ndeshjet e lidhura në shtëpi. Në komunikatë, FSS-ja theksoi se gjobat e larta monetare të deritanishme nuk kanë dhënë rezultat dhe paralajmëroi reagim më të ashpër nëse incidentet vazhdojnë, ndërsa kryetari i komisionit Ivan Nikolić deklaroi se shpreson që kjo praktikë e rrezikshme të marrë fund.
Burimi: MaxSport
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