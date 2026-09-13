Fundoset anija në Indonezi, 130 persona të zhdukur dhe 6 viktima
Ekipet e shpëtimit në Indonezi po vazhdojnë kërkimin e tyre pasi të dielën një anije pasagjerësh u mbyt në Detin Java. Nga kjo ngjarje raportohet për 130 persona të zhdukur. 113 pasagjerë u shpëtuan teksa gjashtë persona janë konfirmuar të vdekur.Anija mësohet se po transportonte 243 pasagjerë, përfshirë 30 anëtarë të ekuipazhit. Ajo u raportua e zhdukur pasi humbi kontaktin me autoritetet në orët e para të së dielës për shkak të motit të keq.
KABAR DUKA #BreakingNews— Kapal Virgo Transport 8 Rute Surabaya – Banjarmasih terbalik di Laut Jawa, bawa 243 penumpangUpdate! 86 Orang Dievakuasi, 1 Tewas (13/9/2026)…Semoga penumpang lainnya Ditemukan dalam keadaan Selamat 🤲🤲 pic.twitter.com/aBYuZ7fDfn
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