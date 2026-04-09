Funerali i gazetarit Mohammed Wishah në Gaza, rritet bilanci tragjik i gazetarëve të vrarë
Më shumë se 260 gazetarë janë vrarë nga Izraeli në Gaza që nga fillimi i luftimeve në tetor 2023.
Dhjetëra qytetarë u mblodhën në qendër të Gazës për t’i dhënë lamtumirën e fundit gazetarit Mohammed Wishah, i cili u vra në një sulm me dron, ndërsa bilanci i viktimave mes punonjësve të medias vazhdon të rritet gjatë luftës në territorin palestinez.
Ceremonia mortore u zhvillua të enjten, ku familjarë, miq dhe kolegë shoqëruan trupin e tij nga Spitali i Dëshmorëve Al-Aqsa në Deir el-Balah drejt kampit të refugjatëve Bureij. Lutjet e funeralit u mbajtën në Xhaminë e Madhe, përpara se ai të prehej sipas dëshirës së tij.
Në një moment simbolik dhe prekës, të pranishmit vendosën trupin e Wishah pikërisht në vendin ku ai kishte raportuar shpesh live për Al Jazeera Mubasher, duke pasqyruar sulmet dhe vuajtjet e përditshme të popullsisë palestineze në Rripin e Gazës.
Gjatë një konference për shtyp të mbajtur në funeral, drejtori i Zyrës së Medias së Qeverisë në Gaza, Ismail al-Thawabta, deklaroi se vrasja e gazetarit është pjesë e një modeli më të gjerë sulmesh ndaj mediave.
“Vrasja e Wishah është një hallkë në zinxhirin e krimeve të vazhdueshme kundër gazetarëve palestinezë, një politikë e qëllimshme dhe e paramenduar për t’i shënjestruar ata,” tha ai.
Sipas tij, që nga fillimi i luftës në tetor 2023, janë vrarë të paktën 262 gazetarë në Gaza. Ai paralajmëroi se sulmet ndaj reporterëve synojnë të heshtin zërin palestinez dhe të pengojnë transmetimin e realitetit në terren.
“Synimi është të errësohet e vërteta dhe të pengohet bota të shohë krimet që po ndodhin,” shtoi al-Thawabta.
Familjarët e gazetarit treguan për momentet e fundit të jetës së tij. Njëri nga djemtë e tij tha se kishin ngrënë së bashku vetëm disa orë para se ai të nisej për një raportim, pas së cilës humbën kontaktin deri në konfirmimin e vdekjes.
Mohammed Wishah kishte vite që raportonte nga terreni dhe vazhdoi punën edhe gjatë luftës, pavarësisht rrezikut në rritje për gazetarët. Ai u vra të mërkurën, kur një dron goditi makinën me të cilën po udhëtonte.
Vdekja e tij vjen në një kohë kur sulmet ndaj gazetarëve në Gaza janë intensifikuar ndjeshëm. Sipas të dhënave, të paktën 12 gazetarë dhe punonjës të rrjetit Al Jazeera janë vrarë që nga fillimi i konfliktit, përfshirë emra të njohur të raportimit në terren.
Në një reagim zyrtar, Al Jazeera Media Network e cilësoi vrasjen si një “krim të rëndë”, duke theksuar se ajo është pjesë e një përpjekjeje të qëllimshme për të frikësuar gazetarët dhe për të ndaluar raportimin e realitetit.
Rrjeti mediatik mbajti forcat izraelite plotësisht përgjegjëse, duke e konsideruar këtë rast si pjesë të një serie sulmesh sistematike ndaj gazetarëve.
Ngjarja ka ngritur shqetësime të mëdha për sigurinë e reporterëve në zonat e konfliktit dhe për mundësinë e vazhdimit të raportimit të pavarur nga terreni, në një kohë kur informacioni i besueshëm është më i rëndësishëm se kurrë.
