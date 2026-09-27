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Kosova

Gara: Familjet e të zhdukurve meritojnë të vërtetën dhe drejtësinë

Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ka mbështetur aksionin e Policisë së Kosovës në Zubin Potok; në prononcim për gazetaren e Klan Kosovës, Altiana Zogaj, ai theksoi se familjet e të zhdukurve kanë pritur gjatë dhe meritojnë të vërtetën e plotë.

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Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ka mirëpritur dhe mbështetur veprimet e Policisë së Kosovës, respektivisht të Drejtorisë për Hetimin e Krimeve të Luftës, përfshirë aksionin e sotëm në Zubin Potok, të zhvilluar me urdhër të Prokurorisë Speciale në kuadër të “Dosjes 23”, ku nëntë persona u arrestuan nën dyshimin për krime lufte kundër popullsisë civile, aksion i lidhur me rastin “Grupi i intelektualëve”.

Në prononcim për gazetaren e Klan Kosovës, Altiana Zogaj, Gara ka deklaruar: “Mirëpresim dhe mbështesim çdo veprim të Policisë së Kosovës, të Drejtorisë për Hetimin e Krimeve të Luftës, në shërbim të zbardhjes së krimeve dhe vendosjes së drejtësisë për viktimat e luftës dhe familjet e tyre”.

Sipas tij, familjet e të zhdukurve kanë pritur gjatë dhe meritojnë të vërtetën e plotë dhe drejtësinë. “Siç e kanë thënë edhe vetë familjarët, drejtësia nuk e zhbën dhimbjen, por sjell ngushëllim për familjet”, ka theksuar Gara.

Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur vazhdon të punojë për zbardhjen e fatit të të zhdukurve të luftës së fundit në Kosovë dhe për t’i dhënë përgjigje familjarëve që ende kërkojnë drejtësi.

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