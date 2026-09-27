☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 27 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
₿ CRYPTO
BTC $84,885 ▲ +1.05% ETH $2,713 ▲ +1.18% XRP $1.5368 ▼ -0.27% SOL $124.3100 ▲ +3.63%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
27 Sht 2026
Breaking
Volejboll meshkuj/ Polonia rikonfirmohet kampione e Europës Krempite tradicionale shqiptare — ëmbëlsira me petë të holla dhe krem vaniljeje Hetimet ndaj ish-kreut të SHISH, Rama mesazh sot shqiptarëve nga aeroporti “Nënë Tereza”. Nesër mblidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare “Akademski plenum”: Vuçiçi dhe SNS-i po përpiqen ta kthejnë fushatën e studentëve “në provokime, përplasje dhe dhunë” Procedohen dy mjekë neurologë pas vdekjes së një 40-vjeçari, dyshohen për mjekim të pakujdesshëm
Menu
Kosova

Përplasen treni dhe një automjet në Pejë, një person dërgohet në spital

Përplasja ka ndodhur sot në fshatin Lutogllavë; një person me lëndime të lehta u dërgua në Spitalin Rajonal të Pejës, siç ka konfirmuar për Klan Kosovën zëdhënësi i Policisë, Driton Rugova.

· 1 min lexim

Një tren udhëtarësh dhe një automjet janë përplasur sot në fshatin Lutogllavë të Pejës, siç njofton Klan Kosova.

Lajmin e ka konfirmuar për Klan Kosovën zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Pejës, Driton Rugova, i cili ka bërë të ditur se si pasojë e aksidentit një person ka pësuar lëndime të lehta trupore.

Personi i lënduar është dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal të Pejës, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse policore për të siguruar zonën dhe për të ndihmuar në menaxhimin e trafikut.

Njësiti për Hetimin e Aksidenteve të Trafikut po vazhdon hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat në të cilat ndodhi përplasja.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu