Përplasen treni dhe një automjet në Pejë, një person dërgohet në spital
Përplasja ka ndodhur sot në fshatin Lutogllavë; një person me lëndime të lehta u dërgua në Spitalin Rajonal të Pejës, siç ka konfirmuar për Klan Kosovën zëdhënësi i Policisë, Driton Rugova.
Një tren udhëtarësh dhe një automjet janë përplasur sot në fshatin Lutogllavë të Pejës, siç njofton Klan Kosova.
Lajmin e ka konfirmuar për Klan Kosovën zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Pejës, Driton Rugova, i cili ka bërë të ditur se si pasojë e aksidentit një person ka pësuar lëndime të lehta trupore.
Personi i lënduar është dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal të Pejës, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse policore për të siguruar zonën dhe për të ndihmuar në menaxhimin e trafikut.
Njësiti për Hetimin e Aksidenteve të Trafikut po vazhdon hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat në të cilat ndodhi përplasja.
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