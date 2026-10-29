Gara për fondet e buxhetit të shtetit, “ngrin” paga e Presidentit! Ja ministritë që marrin më shumë
Me buxhetin e ri, paga e Presidentit do të mbetet 435 625 lekë, por që do të indeksohet pas vendimit të qeverisë.
Në draftin e dorëzuar në Kuvend shtohet se kjo shumë indeksohet në masën e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave, veprim që u krye dhe në janar të vitit 2026, shkruan A2.
Sa i përket shpërndarjes së fondeve sipas ministrive, infrastruktura duket se merr shtesën më të madhe me rreth 14 miliardë lekë, duke kaluar në një total prej rreth 75 miliardë lekë. Në krahasim me një vit më parë, Ministria e Mbrojtjes renditet e dyta sa i përket shtesës së fondeve me mbi 7.3 miliardë, me një fond në total prej rreth 76 miliardë lekë.
Pikërisht kur studentët kanë nisur protestën, Ministrisë së Arsimit i rriten 2.8 miliardë lekë më shumë se viti i shkuar.
Drejtësia e re nuk do të ketë rritje të konsiduerueshme. SPAK do të përfitojë në total rreth 2.3 miliardë, thuajse në të njëjtat nivele. Gjykata Kushtetuese, ndonëse kërkoi rritje të pagave, duket se nuk ka marrë mbështetjen e plotë të kërkuar, ndërsa në dispozicion do t’i jepen rreth 304 miliardë lekë. Po ashtu edhe KLP do të ketë një rritje të lehtë, ku i shtohen gati 5 milionë lekë.
Qeveria ka parashikuar edhe reduktime të fondëve për disa institucione. Kështu, Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të këtë 5 milonë lekë më pak. Ulja ka edhe për zërin “Institucionet e sistemit të drejtësisë”, me një buxhet prej 352 miliardë lekësh, nga 688 miliardë që ishte në vitin 2026.
Për vitin 2027, shtohet edhe Ministrinë e Administratës Publike e sapo krijuar, me një buxhet prej 594 miliardë lekësh. /A2/
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