Gazeta franceze, Le Monde: Thaçi u dënua me 25 vjet burg – Gjykata u kontestua pasi përdori prova nga Serbia
Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, është dënuar me 25 vjet burgim nga Gjykata Speciale në Hagë për krime lufte të kryera gjatë luftës në Kosovë në vitet 1990.
Thaçi, i cili ishte një nga figurat kryesore të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), u shpall fajtor për një sërë veprash penale të lidhura me konfliktin e armatosur.
Vendimi ndaj tij u shpall të martën në Hagë, pas një procesi gjyqësor që zgjati disa vite.
Gjykata dënoi gjithashtu tre ish-krerë të tjerë të UÇK-së. Jakup Krasniqi u dënua me 25 vjet burgim, Kadri Veseli me 18 vjet, ndërsa Rexhep Selimi me 13 vjet burgim, shkruan lemonde.
Rasti ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së lidhet me akuza për krime të kryera ndaj personave që konsideroheshin kundërshtarë të UÇK-së gjatë dhe pas luftës në Kosovë.
Gjykata Speciale u krijua në vitin 2015 dhe ka selinë në Hagë, ndërsa mandati i saj lidhet me krimet e pretenduara të kryera nga pjesëtarë të UÇK-së gjatë periudhës së luftës.
Thaçi ishte një nga figurat kryesore politike të Kosovës pas luftës dhe shërbeu si president i vendit nga viti 2016 deri në dorëheqjen e tij në vitin 2020, kur u konfirmua aktakuza ndaj tij.
Gjykatë e kontestuar
Dhomat e Specializuara të Kosovës (DhSK), ndonëse kanë selinë në Holandë dhe përbëhen nga gjyqtarë ndërkombëtarë, u krijuan në bazë të ligjit të Kosovës me qëllim ndjekjen penale të krimeve të pretenduara të kryera nga pjesëtarë të UÇK-së gjatë luftës.
Përpara krijimit të kësaj gjykate, rastet e mëhershme të trajtuara në Kosovë kryesisht nuk kishin përfunduar me sukses, për shkak të pretendimeve për frikësim të dëshmitarëve dhe ndërhyrje politike.
Gjykata, e cila që nga themelimi ka qenë thellësisht jopopullore në Kosovë, është përballur edhe me akuza për njëanshmëri politike, veçanërisht për shkak të përdorimit të provave të siguruara nga Beogradi, i cili ende nuk e njeh pavarësinë e ish-provincës së tij.
Gjatë gjithë procesit gjyqësor, prokurorët janë përpjekur të bëjnë dallim mes luftës së Kosovës për pavarësi dhe personave që po gjykohen. Sipas tyre, të katër ish-krerët mbajnë përgjegjësi për krimet e kryera ndaj të burgosurve në qendrat e ndalimit të UÇK-së në Kosovë dhe në Shqipërinë fqinje, si dhe për vrasjet e motivuara politikisht të civilëve serbë, shqiptarë dhe romë.
Krimet dyshohet se janë kryer gjatë dhe menjëherë pas luftës në Kosovë, në të cilën humbën jetën rreth 13 mijë persona.
Në anën tjetër, avokatët e ish-krerëve të UÇK-së kanë argumentuar se Ushtria Çlirimtare e Kosovës nuk kishte një strukturë të rreptë komanduese dhe se figurat e larta nuk kishin mundësi të kontrollonin luftëtarët që kryen krime. /Telegrafi/
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