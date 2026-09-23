George Kittle: Të luajësh në ofensivën e 49ers me bilanc 2-0 është një ëndërr e bërë realitet
George Kittle dhe San Francisco 49ers nisën sezonin me dy fitore të thella: 27-7 ndaj rivalëve Los Angeles Rams në debutimin historik në Australi dhe 35-13 ndaj Miami Dolphins. Për Kittle, pjesëmarrja në këtë ofensivë është një përvojë shumë pozitive dhe energjike.
Sipas nfl, Kittle tha se ndihet me fat që luan me emra si Trent Williams dhe Mike Evans, të cilët ai i përshkroi si “Hall of Famers” që ende luajnë si të tillë. Ai theksoi gjithashtu kënaqësinë e të parë Brock Purdy duke i dërguar topin Evans-it ndërsa ai bllokon, duke e quajtur këtë “një ëndërr të bërë realitet”.
Kittle, shtatë herë pjesëmarrës në Pro Bowl, vuri në dukje se, përtej ndryshimeve në repartin e marrësve, ofensiva është në thelb e njëjtë me atë të mëparshme: e njëjta linjë ofensive e nisjes, i njëjti quarterback, i njëjti fullback, i njëjti running back dhe tight ends. Kundër Dolphins ai regjistroi katër prita për 80 jardë dhe një touchdown. Brock Purdy ka nisur sezonin në mënyrë sensacionale — ende pa pësuar sack, me 80.4% pasime të plota dhe pesë touchdown — ndërsa Kittle, i rikthyer pas dëmtimit të rëndë të akilit sezonin e kaluar, thekson se ekipi po e ndjek qasjen ndeshje pas ndeshjeje dhe se përballja e Javës 3 me Arizona Cardinals do të jetë e vështirë.
Momenti duket i favorshëm për 49ers dhe Kittle po e shijon situatën: “Futbolli është argëtues”, tha ai, duke shtuar se prania e të tillë bashkëlojtarësh i jep ekipit një energji të veçantë. Sipas nfl, klubi po ndjen një kënaqësi momentale, por fokusin e mban të përqendruar te ndeshjet e ardhshme.
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