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NFL

Një anëtar i Hall of Fame, Adam Vinatieri vendos rekordin e gjuajtjes më të lartë në Alpet Zvicerane

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Adam Vinatieri, i njohur për katër fitore në Super Bowl, tri thirrje në Pro Bowl dhe më shumë se 2,600 pikë të realizuara gjatë karrierës së tij, bëri një përpjekje të veçantë jashtë fushës së zakonshme. Gjatë 24 vjetëve të karrierës profesionale ai luajti dhjetë sezone me New England Patriots dhe katërmbëdhjetë me Indianapolis Colts.

Siç raporton nfl, Vinatieri vendosi një Rekord Botëror Guinness për gjuajtjen më të lartë të ekzekutuar ndonjëherë, duke e realizuar atë në Jungfraujoch në Zvicër, në lartësi prej 3,454 metrash (11,332 këmbë) mbi nivelin e detit. Gjuajtja u krye mbi borë me erëra që rrotulloheshin, dhe u verifikua zyrtarisht nga Guinness; gjatë ngjarjes ai mbante edhe një fanellë të Patriots si pjesë e llogaritjes mbrapsht për ndeshjen e 15 nëntorit në Mynih kundër Detroit Lions.

Vinatieri, 53 vjeç, tha se moti me borë i kujton kohët e tij në New England, por theksoi se gjuajtja në 3,454 metra ishte krejt tjetër përvojë: efekti i lartësisë ndjehej në frymëmarrje, ritmin e zemrës dhe koordinimin e goditjes. Ai arriti të kalonte shtyllat përpara një grupi të vogël por të gëzuar shikuesish, duke shprehur krenari për ngjitjen dhe për konfirmimin e rekordit.

Konfirmimi zyrtar nga Guinness dhe informacionet shtesë mbi verifikimin e gjuajtjes u përhapën më tej nga nfl, duke vulosur kështu rezultatin e këtij përpjekjeje të jashtëzakonshme në majën e asaj që quhet shpesh “Top of Europe”.

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