Gjendet pa shenja jete një 19-vjeçar në fshatin Nikaj të Kaçanikut
Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, konfirmoi se nuk ka dyshime për përfshirjen e personave të tjerë; dyshohet për vetëvrasje.
Një 19-vjeçar është gjetur pa shenja jete pasditen e së shtunës në fshatin Nikaj të Kaçanikut, siç konfirmon për Klan Kosova zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli.
Rasti është raportuar rreth orës 13:30, pasi familjarët e gjetën të riun pa shenja jete. Në vendin e ngjarjes dolën menjëherë njësitet policore të Kaçanikut, hetuesit rajonalë, ekipet e forenzikës dhe ekipi mjekësor i QKMF-së në Kaçanik, i cili konstatoi vdekjen.
Pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes dhe trupit të pajetë, zëdhënësi Veseli bëri të ditur se nuk janë evidentuar elemente që ngrenë dyshime për përfshirjen e personave të tjerë në këtë rast. Bazuar në të dhënat fillestare, dyshohet se i riu ka kryer vetëvrasje.
Është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka autorizuar hetuesit rajonalë të vazhdojnë punën për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
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