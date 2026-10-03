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Kosova

Gjendet pa shenja jete një 19-vjeçar në fshatin Nikaj të Kaçanikut

Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, konfirmoi se nuk ka dyshime për përfshirjen e personave të tjerë; dyshohet për vetëvrasje.

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Një 19-vjeçar është gjetur pa shenja jete pasditen e së shtunës në fshatin Nikaj të Kaçanikut, siç konfirmon për Klan Kosova zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli.

Rasti është raportuar rreth orës 13:30, pasi familjarët e gjetën të riun pa shenja jete. Në vendin e ngjarjes dolën menjëherë njësitet policore të Kaçanikut, hetuesit rajonalë, ekipet e forenzikës dhe ekipi mjekësor i QKMF-së në Kaçanik, i cili konstatoi vdekjen.

Pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes dhe trupit të pajetë, zëdhënësi Veseli bëri të ditur se nuk janë evidentuar elemente që ngrenë dyshime për përfshirjen e personave të tjerë në këtë rast. Bazuar në të dhënat fillestare, dyshohet se i riu ka kryer vetëvrasje.

Është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka autorizuar hetuesit rajonalë të vazhdojnë punën për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

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