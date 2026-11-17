Gjermania propozon Markus Brunnermeier për kryeekonomist të BQE-së, kabineti i Merz vendos të mërkurën
Ministri gjerman i Financave, Lars Klingbeil, ka propozuar ekonomistin e Universitetit Princeton, Markus Brunnermeier, si kandidat të Gjermanisë për Bordin Ekzekutiv të Bankës Qendrore Evropiane. Kabineti i kancelarit Friedrich Merz pritet të vendosë të mërkurën, një ditë përpara afatit të 18 nëntorit për kandidaturat.
Ministri gjerman i Financave, Lars Klingbeil, ka propozuar ekonomistin Markus Brunnermeier si kandidat të Gjermanisë për Bordin Ekzekutiv të Bankës Qendrore Evropiane (BQE), njoftoi të martën ministria e tij, siç njofton Reuters. Brunnermeier është propozuar për postin e kryeekonomistit të BQE-së.
Kabineti gjerman, i kryesuar nga kancelari Friedrich Merz, pritet të vendosë për nominimin të mërkurën, bëri të ditur ministria. Propozimi vjen vetëm një ditë përpara afatit të 18 nëntorit, që presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, u ka caktuar qeverive anëtare për kandidaturat e vendeve të lira në drejtimin e bankës.
Posti i kryeekonomistit konsiderohet posti i dytë më i rëndësishëm i BQE-së dhe mbahet nga irlandezi Philip Lane, mandati i të cilit përfundon në maj 2027. Emri i Brunnermeier, profesor në Universitetin Princeton, përmendej prej ditësh në raportimet për paketën e emërimeve në krye të BQE-së, përkrah ish-drejtorit të FMN-së Tobias Adrian; me propozimin e Klingbeil, kandidatura e tij tani bëhet zyrtare. Sipas gazetës Handelsblatt, nëse emërohet, ai do të jetë kryeekonomisti i parë gjerman i BQE-së që nga largimi i Jürgen Stark në fund të vitit 2011.
Nominimi është pjesë e një pakete më të gjerë emërimesh në Frankfurt: për presidencën e BQE-së, si pasardhës i Christine Lagarde, garojnë spanjolli Pablo Hernández de Cos dhe holandezi Klaas Knot, ndërsa Parisi pritet të marrë vendin e operacioneve të tregut, të cilin gjermanja Isabel Schnabel e lë më 3 janar për të kaluar në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Berlini ka bërë të ditur se kërkon përfaqësim të përshtatshëm në drejtimin e BQE-së dhe pret një marrëveshje brenda fundit të vitit.
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