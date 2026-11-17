Dearica Hamby investon te Upshot League, bëhet investitore dhe këshilltare e ligës së re
Të hënën, më 16 nëntor 2026, Upshot League njoftoi se Dearica Hamby po i bashkohet ligës si investitore dhe këshilltare e katër ekipeve themeluese në Charlotte dhe Greensboro, në Karolinën e Veriut; Savannah, në Georgia; dhe Jacksonville, në Florida, sipas USA Today.
Hamby është tre herë All-Star në WNBA, një profesioniste me 12 vjet përvojë dhe kampione e WNBA-së. Ajo është me origjinë nga Georgia. Grupit të investitorëve i bashkohen edhe emra të mëdhenj të basketbollit të femrave, si Cheryl Miller, Ann Meyers Drysdale dhe Tamika Catchings.
“Për mua, investimi te Upshot është më shumë se basketboll. Është investim në të ardhmen e sportit të femrave, krijim mundësish për brezin e ardhshëm dhe të qenit pjesë e diçkaje që e shtyn lojën përpara”, tha Hamby në njoftimin e ligës, sipas USA Today. Si lojtare, nënë dhe sipërmarrëse, ajo tha se e kupton rëndësinë e pronësisë.
Bashkëthemeluesi i ligës, Andy Kaufmann, i cili është edhe drejtori ekzekutiv i Zawyer Sports & Entertainment, tha se Hamby sjell vlerë të jashtëzakonshme dhe e di nga përvoja e saj se çfarë u duhet atleteve brenda dhe jashtë fushës.
Hamby u zgjodh e gjashta në draftin e vitit 2015 nga San Antonio Stars, ekipi që më vonë u bë Las Vegas Aces. 33-vjeçarja kaloi tetë sezone me atë klub dhe fitoi kampionatin e vitit 2022 me Las Vegasin, para se t’i bashkohej Los Angeles Sparks në vitin 2023. Ajo fitoi gjithashtu medaljen e bronztë me ekipin amerikan 3×3 në Lojërat Olimpike të Parisit 2024.
Sipas Upshot, investimi i saj është pjesë e një shume të raportuar prej 40 milionë dollarësh të angazhuar për organizatën që nga lançimi i saj. Liga planifikon edhe katër klube të tjera, në Baltimore, Nashville, Tampa dhe Providence, në Rhode Island, ndërsa sezoni i dytë do të nisë në maj 2027.
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