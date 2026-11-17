Të ardhurat e Iliad rriten 5 për qind në tremujorin e tretë, Italia sërish tregu me rritjen më të shpejtë
Grupi francez i telekomunikacionit Iliad regjistroi 2,74 miliardë euro të ardhura në tremujorin e tretë, me 200 mijë abonentë të rinj në Itali dhe 100 mijë në Francë, ndërsa fitimi përpara interesave, taksave, zhvlerësimit dhe amortizimit pas qirave (EBITDAaL) u rrit 9,2 për qind në 1,10 miliardë euro.
Grupi francez i telekomunikacionit Iliad regjistroi një rritje prej 5 për qind të të ardhurave në tremujorin e tretë krahasuar me një vit më parë, i ndihmuar nga rritja e vazhdueshme e abonentëve në Itali dhe në tregun e tij vendas, siç njofton Reuters.
Të ardhurat e grupit në tre muajt deri në fund të shtatorit arritën në 2,74 miliardë euro (rreth 3 miliardë dollarë). Kompania, e palistuar në bursë, fitoi 200 mijë abonentë të rinj në Itali, duke arritur në 13,5 milionë në tremujorin e tretë, dhe 100 mijë abonentë të rinj në Francë, tregu i saj më i madh, ndërsa rritja e abonentëve në Poloni mbeti e qëndrueshme.
Fitim i grupit përpara interesave, taksave, zhvlerësimit dhe amortizimit pas qirave, i njohur si EBITDAaL, u rrit 9,2 për qind në 1,10 miliardë euro në tremujorin e tretë. Iliad bëri të ditur se performanca në Francë mbeti e fortë pas një sërë rritjesh çmimesh, ndërsa klientët vazhduan të kalojnë drejt ofertave me vlerë më të lartë.
Italia ishte sërish tregu me rritjen më të shpejtë të Iliad: atje EBITDAaL u rrit 20,5 për qind në periudhën janar–shtator. Grupi, i themeluar nga miliarderi Xavier Niel dhe i njohur në Francë me markën Free, e ka kthyer Italinë në motorin kryesor të zgjerimit të tij në Evropë.
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