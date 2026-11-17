Arrestohen dy të dyshuarit për grabitjen e armatosur në Gjakovë, Sveçla: U sekuestruan armët dhe paratë
Dy të dyshuarit për grabitjen e djeshme në një argjendari në Gjakovë, ku u plagos një qytetar, u identifikuan mbrëmë dhe u arrestuan sot; policia sekuestroi armët e krimit dhe një sasi parash.
Dy të dyshuarit për grabitjen e armatosur të djeshme në Gjakovë u arrestuan sot, më 17 nëntor, siç njofton KosovaPress. Lajmi është zhvillimi i ri i rastit që gazeta jonë e raportoi dje, pasi gjatë grabitjes u plagos një qytetar dhe u rrezikua siguria e personave të tjerë.
Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, njoftoi në Facebook se, falë punës intensive hetimore dhe veprimit efikas të Policisë së Kosovës, AKI-së dhe Prokurorisë, të dyshuarit u identifikuan mbrëmë dhe u arrestuan sot. Sipas tij, nga të dyshuarit u sekuestruan armët e krimit dhe një sasi e konsiderueshme parash.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, siç raporton Betimi për Drejtësi, ngjarja ka ndodhur më 16.11.2026, rreth orës 16:50, kur dy persona të panjohur dhe të maskuar — njëri me armë zjarri e tjetri me çekan — hynë në lokalet e dy viktimave meshkuj kosovarë dhe, nën kërcënimin e armës, grabitën stoli ari. Njëri nga të dyshuarit dyshohet se e plagosi në këmbë njërin nga viktimat meshkuj.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se rasti është duke u hetuar, ndërsa arrestimet e sotme shënojnë një hap të rëndësishëm drejt zbardhjes së plotë të grabitjes dhe vënies së autorëve para drejtësisë.
Të dyshuarit konsiderohen të pafajshëm derisa fajësia e tyre të vërtetohet me vendim të formës së prerë të gjykatës.
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