Gjimnazistët në Kamëz bojkotojnë mësimin, i bashkohen protestës së studentëve (VIDEO)
Gjimnazistët në Kamëz këtë të enjte kanë bojkotuar orët e mësimit, duke iu bashkuar protestës studentore.
Protesta e studentëve hyn sot në ditën e saj të tretë. Ishte parashikuar që protestuesit të mblidheshin në orën 10:00 para Kuvendit, në të njëjtën kohë me nisjen e seancës plenare, por vetëm pak minuta më parë, seanca e Kuvendit u anulua.
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