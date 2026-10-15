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Kronika

Gjimnazistët në Kamëz bojkotojnë mësimin, i bashkohen protestës së studentëve (VIDEO)

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Gjimnazistët në Kamëz këtë të enjte kanë bojkotuar orët e mësimit, duke iu bashkuar protestës studentore.

Protesta e studentëve hyn sot në ditën e saj të tretë. Ishte parashikuar që protestuesit të mblidheshin në orën 10:00 para Kuvendit, në të njëjtën kohë me nisjen e seancës plenare, por vetëm pak minuta më parë, seanca e Kuvendit u anulua.

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