GJKKO pushon çështjen për kallëzimin e Vokshit ndaj Ballës për shpifje dhe fyerje
Gjykata e Posaçme vendosi pushimin e çështjes penale pas kallëzimit të deputetes së PD-së Albana Vokshi ndaj ministrit të Brendshëm Taulant Balla; shpenzimet gjyqësore i ngarkohen Vokshit, e cila ka 15 ditë kohë për apelim.
Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka vendosur pushimin e çështjes penale të nisur pas kallëzimit të deputetes së Partisë Demokratike, Albana Vokshi, ndaj ministrit të Brendshëm, Taulant Balla, siç njofton Shqiptarja.com. Vendimi u shpall më 27 nëntor 2026 nga gjyqtarja Irena Gjoka.
Sipas njoftimit, në seancën paraprake të zhvilluar më 30 tetor, gjykata vendosi pushimin e çështjes, duke arritur në përfundimin se vepra penale e shpifjes nuk u provua. Gjykata nuk dha arsye për vendimin e saj, siç njofton Shqiptarja.com.
Kallëzimi ishte depozituar në qershor të vitit 2024, pas një debati televiziv. Vokshi pretendonte se Balla kishte deklaruar në një emision televiziv se ajo ishte e lidhur me grupin kriminal të Gëzim Çelës dhe se kishte marrë para prej tyre. Ajo i mohoi këto pretendime, duke thënë se ishin të pavërteta dhe dëmtuese për imazhin dhe dinjitetin e saj, dhe i kërkoi gjykatës që ta shpallte Ballën fajtor, me dënim me 1 vit burg dhe gjobë prej 2,500,000 lekësh.
Balla, nga ana e tij, i mohoi akuzat dhe u shpreh se deklaratat e tij ishin bërë në kontekstin e debatit politik, me qëllim informimin e publikut, dhe jo si shpifje, siç njofton Shqiptarja.com.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen Vokshit, e cila ka 15 ditë kohë për të apeluar vendimin në Gjykatën e Apelit të GJKKO-së.
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