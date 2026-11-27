Gjermania ekstradon në Mal të Zi Lazar Mijailoviqin, të dyshuarin për grabitjen e “Megamarket”-it në Budva
Shtetasi serb Lazar Mijailoviq, i arrestuar në Gjermani në bazë të fletarrestit të Interpolit të Podgoricës, iu dorëzua Malit të Zi; Prokuroria e Lartë i caktoi ndalim deri në 72 orë dhe kërkoi lënien në fuqi të paraburgimit për rrezik ikjeje.
Gjermania ia ekstradoi Malit të Zi shtetasin e Serbisë Lazar Mijailoviq, i arrestuar në Gjermani në bazë të fletarrestit të zyrës së Interpolit në Podgoricë, si një nga të dyshuarit për grabitjen e “Megamarket”-it në Budva, siç njofton Vijesti.
Prokuroria e Lartë e Shtetit në Podgoricë i caktoi ndalim deri në 72 orë dhe propozoi që vendimi i mëparshëm për paraburgimin të mbetet në fuqi, për rrezik ikjeje.
Çështja lidhet me grabitjen e kryer më 8 gusht 2026 në objektin “M” në Budva.
Mijailoviqi ishte arrestuar në Gjermani si një nga të dyshuarit për grabitjen e 372.750 eurove në “Megamarket” në Budva, sipas mbulimit të mëparshëm të 24-ore.com të 22 tetorit 2026.
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