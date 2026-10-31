Gjykata: Administrata Trump të ndërpresë kërcënimet për të ndjekur penalisht zyrtarët zgjedhorë
Një gjykatës amerikan urdhëroi Departamentin e Drejtësisë të premten që të ndalojë kërcënimet për të ndjekur penalisht zyrtarët shtetërorë dhe lokalë të zgjedhjeve që nuk i përmbahen kërkesave të administratës Trump në lidhje me votimin e personave të dyshuar si jo-qytetarë.
Vendimi vjen disa ditë para zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA të javës së ardhshme, të cilat do të përcaktojnë kontrollin e Kongresit, ku republikanët aktualisht mbajnë shumicë të ngushtë në Dhomën e Përfaqësuesve dhe në Senat.
Edhe pse disa gara kyçe duken të kontestuara ngushtë, sondazhet favorizojnë demokratët për të marrë kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe u japin atyre një shans të besueshëm për një shumicë në Senat.
Në muajt para zgjedhjeve të mesit të mandatit, administrata e Presidentit Donald Trump ka ndjekur një qasje agresive ndaj mbikëqyrjes së zgjedhjeve, siç është presioni ndaj shteteve për të dhënat e regjistrimit të votuesve, duke thënë se nevojiten masa më të rrepta për të siguruar sigurinë e zgjedhjeve dhe besimin e publikut në votë.
Departamenti i Drejtësisë këtë muaj paralajmëroi se do të ndiqte penalisht zyrtarët shtetërorë dhe të qarqeve që nuk bashkëpunojnë me nismat e administratës Trump në lidhje me zgjedhjet.
“Meqenëse publiku ka një interes të lartë për të siguruar që zyrtarët dhe punonjësit e zgjedhjeve janë në gjendje të kryejnë punën e tyre në përputhje me ligjin federal dhe procedurën zgjedhore, dhe dita zyrtare e zgjedhjeve është vetëm disa ditë larg, balanca e barazisë dhe interesit publik peshon në favor të Paditësve”, shkroi gjykatësja e distriktit amerikan Trina Thompson në urdhrin e saj të përkohshëm kufizues.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.