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16 Sht 2026
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Mali i Zi

Gjykata Administrative shpallet e paaftë për ankesën ndaj zgjedhjes së drejtorës së ASK-së: “këshillë juridike e gabuar”

Më shumë se katër muaj pasi kandidati Dušan Drakiq ankimoi zgjedhjen e Kristina Braletiq në krye të Agjencisë kundër Korrupsionit, Gjykata Administrative tha se nuk është kompetente — udhëzimi juridik në vendimin e Këshillit ishte i gabuar, dhe ankesa shkon në Gjykatën Themelore.

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Salla e mbledhjeve të Këshillit të Agjencisë kundër Korrupsionit (ASK). Foto: Vijesti

Më shumë se katër muaj pasi një nga kandidatët për drejtor të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit (ASK), Dušan Drakiq, ankimoi vendimin për zgjedhjen e drejtueses aktuale të institucionit Kristina Braletiq, erdhi përgjigjja nga Gjykata Administrative: nuk janë kompetentë për këtë mosmarrëveshje.

Gjykata konstatoi se në vendimin për zgjedhjen e Braletiqit ishte dhënë “këshillë juridike e gabuar”, prandaj paditësi nuk mund të vuajë pasoja të dëmshme përsa i përket afatit të padisë. Në atë vendim shkruhej se ai mund të kundërshtohej me padi në Gjykatën Administrative; por në arsyetimin e vendimit për mospërkatësinë, gjykata konstaton se vendimi i Këshillit të Agjencisë kundërshtohet në Gjykatën Themelore. Padia në Gjykatën kompetente Themelore konsiderohet e paraqitur në ditën kur u paraqit në këtë gjykatë.

Duke komentuar vendimin, Drakiq i tha “Vijestit” se Gjykata Administrative “ka konfirmuar kështu se Këshilli u dha kandidatëve këshillë të gabuar juridike” — një gjë iu shkrua kandidatëve, dhe vetëm një muaj më vonë gjë tjetër iu shkrua gjykatës. Ai kërkon nga Këshilli të sqarojë nëse të gjithë anëtarët ishin në dijeni të përmbajtjes së akteve, apo nëse kryetari i atëhershëm i Këshillit Pavle Çupiq veproi i vetëm — sipas tij nuk bëhet më fjalë për gabim të thjeshtë administrativ, por për çështje përgjegjësie dhe besimi në institucion.

Çupiq, që ishte kryetar i Këshillit kur u mor vendimi për zgjedhjen e Braletiqit, konfirmoi se e kishte nënshkruar vendimin që përmbante këshillën juridike për mundësinë e padisë në Gjykatën Administrative. Sipas tij, drafti ishte përgatitur më parë nga sekretarja e Këshillit, duke u udhëhequr nga praktika dhe modeli i të gjitha vendimeve të mëparshme; me Ligjin e ri kundër korrupsionit parashikohet zbatimi përkatës i Ligjit të Punës, prandaj vendimet e Agjencisë kundërshtohen në gjykatat e rregullta, përveç vendimit për shkarkimin e drejtorit, për të cilin është parashikuar kompetenca e Gjykatës Administrative. Ai e quan “gabim teknik në vetë këshillën juridike” pa pasoja për të drejtat e paditësit.

Kryetarja aktuale e Këshillit të ASK-së Aleksandra Vukašinoviq tha për “Vijestin” se Këshilli, si organ kolektiv, ende duhet ta shqyrtojë situatën dhe të marrë një qëndrim të përbashkët, prandaj nuk mund të shprehë qëndrim personal.

Këshilli i ASK-së e zgjodhi Braletiqin drejtoreshë më 17 prill, për një mandat pesëvjeçar. Në konkurs u paraqitën pesë kandidatë — Mithat Kuç, Drakiq, Nina Raduloviq, Vladimir Stanišiq dhe Braletiq; Kuç dhe Stanišiq u tërhoqën ditën e intervistës, ndërsa pas bisedimeve me kandidatët e mbetur anëtarët e Këshillit votuan: katër vota për dhe një kundër, pas së cilës u konstatua se Braletiq kishte marrë shumicën e nevojshme.

Burimi: Vijesti

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