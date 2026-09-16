Konferenca e re ndërqeveritare Mali i Zi–BE mund të mbahet më 22 shtator në Bruksel
Konferenca e radhës ndërqeveritare me BE-në mund të mbahet në Bruksel
Konferenca e re ndërqeveritare mes Malit të Zi dhe Bashkimit Evropian, në të cilën Podgorica duhet të vazhdojë mbylljen e kapitujve të negociatave, mund të mbahet më 22 shtator në Bruksel — të njëjtën ditë kur mblidhet Këshilli i BE-së për Çështje të Përgjithshme (GAC). Këtë e kanë thënë jozyrtarisht për “Vijestin” burime nga Qeveria malazeze.
Ministria e Çështjeve Evropiane (MEP) nuk iu përgjigj pyetjeve të redaksisë se cilët kapituj pritet të mbyllen në konferencën e shtatorit. Sipas burimit nga Qeveria, kjo do të varet nga Grupi Punues i Këshillit të BE-së për zgjerim (COELA), i cili shqyrton nëse janë përmbushur kushtet për mbylljen e kapitujve.
Ministrja e Çështjeve Evropiane Maida Gorçeviq kishte deklaruar më 4 shtator, gjatë takimit joformal të ministrave të BE-së në Dublin, se Mali i Zi ka miratuar dhe i ka dërguar Komisionit Evropian pozicionet negociuese për nëntë kapituj, ndërsa pozicionet për gjashtë kapitujt e mbetur — që janë ende të hapur — pritet të dorëzohen deri në fund të shtatorit. Një ditë më parë, “Dan” raportoi se së shpejti pritet mbyllja e katër kapitujve: 12 (siguria ushqimore), 14 (politika e transportit), 18 (statistika) dhe 19 (politika sociale).
Konferenca e fundit ndërqeveritare u mbajt më 14 korrik në Bruksel, kur u mbyllën përkohësisht dy kapituj — 8 (konkurrenca) dhe 29 (unioni doganor), duke e çuar numrin e kapitujve të mbyllur përkohësisht në 18, nga 33 gjithsej. Kapitulli 14 ishte gati edhe në korrik, por Kroacia nuk dha dritën e gjelbër, duke ngritur ndër të tjera çështjen e kabotazhit — të drejtës së transportuesve të një vendi për të kryer transport brenda një vendi tjetër — si dhe çështjen e hartave ajrore. Kroacia i ka bllokuar tashmë Malit të Zi edhe kapitullin 31 (politika e jashtme, e sigurisë dhe e mbrojtjes) për çështje të pazgjidhura dypalëshe.
Plani i Qeverisë malazeze parashikon mbylljen e të 15 kapitujve të mbetur deri në fund të këtij viti, gjatë presidencës irlandeze të Këshillit të BE-së. Në agjendën e GAC-it të 22 shtatorit do të jetë edhe sundimi i ligjit në vendet kandidate, me përfaqësues të Malit të Zi, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë të ftuar në debat.
Burimi: Vijesti
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