Gjykata ndryshoi kualifikimin e akuzës në rastin e preparatit të paverifikuar
Kolegji penal i Gjykatës Themelore në Podgoricë rikualifikoi veprën ndaj shtetases ukrainase Julija Kušnarova, ia sekuestroi përkohësisht pasaportën, ndërsa preparati i dyshimtë i botoksit ende nuk është dërguar për ekspertizë
Kolegji penal i Gjykatës Themelore në Podgoricë ka ndryshuar kualifikimin juridik të akuzës në rastin e preparatit të dyshimtë të botoksit, duke e rikualifikuar veprën që i ngarkohet shtetases ukrainase Julija Kušnarova nga “vepër e rëndë kundër shëndetit të njerëzve në lidhje me mjekësinë fallco” në “ofrim të pakujdesshëm të ndihmës mjekësore”, siç shkruan Pobjeda.
Sipas raportimit të Pobjeda-s, kolegji, duke vendosur mbi ankesën e prokurorisë, ndryshoi vendimet e gjyqtarit hetues: ndaj Kušnarovës, e dyshuar për kryerjen e trajtimeve estetike, u caktuan masat e detyrimit për t’u paraqitur para organit shtetëror dhe sekuestrimi i përkohshëm i pasaportës, ndërsa Dražen Lakićeviqit, i cili i shiti asaj preparatin, iu ndalua dalja nga banesa, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale të zgjatur të tregtisë së paligjshme. Në arsyetim, gjykata theksoi “rrezikun real dhe objektiv” se i dyshuari mund të shfrytëzojë kontaktet profesionale për të vazhduar veprimtarinë e paligjshme.
Arsyeja e rikualifikimit, sipas arsyetimit të gjykatës, është se e dyshuara është me profesion mjeke – dermatologe – ndërsa në vendimin e gjyqtarit hetues të 27 shtatorit thuhet se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit i ka njohur diplomën e Fakultetit të Mjekësisë në Kiev më 4 shtator 2026. Gjykata mori parasysh se e dyshuara nuk i kryente trajtimet në institucion të regjistruar, se ekzistojnë baza dyshimi se barnat i porosiste në mënyrë të paligjshme dhe se nuk kishte licencë pune si mjeke e huaj, prandaj konkludoi se ekziston dyshim i bazuar se, si mjeke, ka vepruar në mënyrë të pakujdesshme në ofrimin e ndihmës mjekësore. Ndërkohë, siç shkruan Pobjeda, Oda Mjekësore e Malit të Zi konfirmoi se Kušnarova nuk kishte licencë e as nuk kishte kërkuar licencë të përkohshme, duke kritikuar gjykatën se “gabimisht” kishte nxjerrë nga diploma e njohur përshtypjen se e dyshuara kishte fituar të drejtën të punonte si mjeke.
Më shumë se një javë pasi dy gra me simptoma botulizmi u shtruan në Klinikën e Sëmundjeve Infektive të Qendrës Klinike të Malit të Zi, ende nuk dihet nëse dikush e ka kontrolluar se çfarë kishte në preparatin që iu injektua. Instituti i Barnave dhe Mjeteve Mjekësore i tha gazetës se preparati ende nuk i është dorëzuar, ndërsa Prokuroria Themelore Shtetërore në Podgoricë nuk u është përgjigjur pyetjeve të përsëritura nëse dhe kujt i është dërguar preparati për ekspertizë. Instituti ka paralajmëruar se barnat si Dysport-i duhet të transportohen dhe ruhen në të ashtuquajturin zinxhir të ftohtë dhe se seritë e falsifikuara të këtij ilaçi janë zbuluar vitet e fundit në disa vende, për çka Organizata Botërore e Shëndetësisë kishte lëshuar paralajmërim në vitin 2022.
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