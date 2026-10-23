Gjykata vendos “detyrim paraqitjeje” për 10 protestues, mes tyre edhe një 14-vjeçar
Gjykata Penale e Tiranës vendosi masën “detyrim paraqitjeje” për 10 protestues dhe e konsideroi të ligjshëm arrestimin e tyre.
Gazetarja e Top Channel Anila Hoxha raporton se prokurorja kërkoi si masë shtesë ndaj tyre edhe ndalimin e qëndrimit pranë institucioneve dhe në zonat ku zhvillohen tubime, por gjykata nuk e pranoi këtë kërkesë.
Edhe një gjyqtare për të miturit shqyrtoi arrestimin e protestuesit të 10-të, i cili doli gjatë ditës para Dhomës Penale. Bëhet fjalë për një 14-vjeçar, i cili kishte marrë pjesë në protestë dhe ishte shoqëruar nga policia.
Edhe për të u vendos masa “detyrim paraqitjeje”, ndërsa arrestimi u konsiderua i ligjshëm.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.