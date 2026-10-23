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Kronika

Gjykata vendos “detyrim paraqitjeje” për 10 protestues, mes tyre edhe një 14-vjeçar

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“detyrim paraqitjeje” për 10

Gjykata Penale e Tiranës vendosi masën “detyrim paraqitjeje” për 10 protestues dhe e konsideroi të ligjshëm arrestimin e tyre.

Gazetarja e Top Channel Anila Hoxha raporton se prokurorja kërkoi si masë shtesë ndaj tyre edhe ndalimin e qëndrimit pranë institucioneve dhe në zonat ku zhvillohen tubime, por gjykata nuk e pranoi këtë kërkesë.

Edhe një gjyqtare për të miturit shqyrtoi arrestimin e protestuesit të 10-të, i cili doli gjatë ditës para Dhomës Penale. Bëhet fjalë për një 14-vjeçar, i cili kishte marrë pjesë në protestë dhe ishte shoqëruar nga policia.

Edhe për të u vendos masa “detyrim paraqitjeje”, ndërsa arrestimi u konsiderua i ligjshëm.

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