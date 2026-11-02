Gjykatësi rrëzon akuzat ndaj 2 ish-zyrtarëve të FBI-së për çështjen e Hunter Biden
Një gjykatës federal rrëzoi të hënën akuzat penale kundër dy ish-zyrtarëve të FBI-së, të cilët u akuzuan se kishin gënjyer rreth përfshirjes së tyre në hetimin ndaj Hunter Biden, djalit të ish-presidentit Joe Biden.
Gjykatësi Zia Faruqui tha se prokurorët nuk arritën të tregonin shkak të besueshëm se dy ish-zyrtarët, Nikki Floris dhe Bradley Benavides, kishin bërë me vetëdije deklarata të rreme.
Faruqui sugjeroi gjithashtu se prokurorët ngritën qëllimisht akuzat në një kohë delikate, vetëm 10 ditë para zgjedhjeve të mesit të mandatit.
Gjykatësi kritikoi prokurorët federalë për nxitimin e ndjekjes penale dhe për bërjen e “gabimeve kritike”. Faruqui tha se disa nga deklaratat e ish-zyrtarëve nuk ishin në të vërtetë të rreme dhe të tjerat mund t’i atribuohen “gabimeve të ndershme të kujtesës”.
Prokurorët federalë në Uashington DC akuzuan Floris dhe Benavides muajin e kaluar për dhënien e deklaratave të rreme para anëtarëve të Kongresit në vitin 2023, ndërsa dëshmonin para komitetit gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve.
Dy ish-zyrtarët po dëshmonin rreth rolit të byrosë në hetimin e përmbajtjes së një laptopi që i përkiste Hunter Biden.
Floris dhe Benavides shërbyen në një grup pune të FBI-së që shqyrtoi ndikimin e mundshëm të huaj në politikën amerikane. Grupi i punës u formua fillimisht pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016, kur zyrtarët ngritën shqetësime se Rusia u përpoq të ndërhynte në zgjedhje.
Grupi i punës i FBI-së kishte ngritur shqetësime në prag të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 se Rusia mund të ishte përfshirë në një operacion tjetër dezinformimi për të ndihmuar fushatën e Donald Trump duke mbështetur pretendimet në lidhje me laptopin e Hunter Biden.
Javën e kaluar, një agjent i FBI-së dëshmoi se hetimi ndaj Floris dhe Benavides filloi me fjalimin e presidentit në orën kryesore të lajmeve në korrik mbi sigurinë zgjedhore, gjatë të cilit ai njoftoi se FBI do të hetonte nëse agjencitë e inteligjencës amerikane kishin fshehur informacione në lidhje me ndërhyrjen kineze në zgjedhjet e vitit 2020.
Të nesërmen, drejtori i FBI-së, Kash Patel, i ngarkoi zyrës në terren të byrosë në Kansas City detyrën e shqyrtimit të Floris, i cili kishte hedhur dyshime mbi një raport të inteligjencës së FBI-së që pretendonte se Kina kërkoi të ndërhynte në zgjedhjet e vitit 2020 për të mbështetur Joe Biden mbi Trump.
Trump ka kritikuar publikisht individë që ai beson se kanë minuar përpjekjet e tij për të përmbysur rezultatet presidenciale të vitit 2020.
Por që kur u rikthye në detyrë në janar 2025, departamenti i drejtësisë ka shënjestruar njerëz që Trump i sheh si armiq përmes padive dhe ankesave. Megjithatë, disa përpjekje të profilit të lartë nuk kanë dhënë fryte.
Ndërsa ankesa e departamentit të drejtësisë kundër Floris dhe Benavides është rrëzuar, prokurorët mund të përpiqen t’i akuzojnë përsëri duke i kërkuar një jurie të madhe të shqyrtojë provat dhe të miratojë akuzat.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.