Trump mban fjalimin mbyllës për zgjedhjet e mesit të mandatit te Pishina Reflektuese: kjo është epoka e artë e Amerikës
Trump foli nga National Mall, me pishinën dhe Monumentin e Uashingtonit pas tij, në fjalimin që Shtëpia e Bardhë e quajti argumenti i tij mbyllës para zgjedhjeve të së martës
Presidenti Donald Trump mbajti të hënën, më 2 nëntor, në orën 14:00 ET, te Pishina Reflektuese e Memorialit Lincoln në Uashington, fjalimin që Shtëpia e Bardhë e quajti argumenti i tij mbyllës para zgjedhjeve të mesit të mandatit të së martës, 3 nëntor. Ai foli nga National Mall, me pishinën dhe Monumentin e Uashingtonit pas tij. Zgjedhjet e së martës vendosin kontrollin e Kongresit për dy vitet e fundit të mandatit të Trump, fati i agjendës së tij varet nga rezultati dhe ato dominohen nga shqetësimet për ekonominë dhe koston e jetesës.
Ai e hapi fjalimin me më shumë se 15 minuta për rinovimin e pishinës dhe tregoi foto para dhe pas. “Dhe, meqë ra fjala, e kemi riveshur granitin. I gjithë ky granit është riveshur”, tha ai, ndërsa shtoi: “Është vërtet një gjë e bukur. Në shumë mënyra, është një vepër arti”. Më pas bëri shaka se do ta riemërtonte pishinën “Trump Reflecting Pool”: tha se do ta shpallnin nesër dhe se sekretari Doug Burgum do të argëtohej duke e shpallur, pastaj shtoi se bënte vetëm shaka dhe kërkoi të mos raportohej. Sipas tij, pishina tani është më e mirë dhe më e bukur se kurrë më parë.
Rreth 22 minuta pas fillimit, ai kaloi te zgjedhjet, pasi kishte folur për pishinën, për pastrimin e statujave dhe shatërvanëve në kryeqytet dhe për uljen e krimit në Uashington, temë për të cilën foli edhe për përpjekjet për uljen e krimit në kryeqytet. Sipas USA Today, demokratët i quajti “komunistë xhihadistë”, ndërsa sipas The Wall Street Journal i quajti radikalë dhe tha: “Nuk mund ta lejojmë që kjo të ndodhë” dhe “Duhet ta mbajmë Kongresin tonë të fortë dhe të lirë”.
Sipas The Wall Street Journal, ai vuri në dukje ato që i përshkroi si arritje të politikës së jashtme në Venezuelë dhe Grenlandë dhe tha se krimi po bie falë administratës së tij, sidomos në Uashington. Ai premtoi çekë prej 5.000 dollarësh për çdo amerikan të rritur nëse republikanët mbajnë kontrollin e Kongresit dhe tha se amerikanët po përfitojnë nga legjislacioni tatimor i miratuar gjatë administratës së tij. Duke vlerësuar ripërtëritjen e uljeve të taksave dhe shtrëngimin e sigurisë kufitare, ai tha: “Kjo është epoka e artë e Amerikës”.
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