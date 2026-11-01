Gjykatësja federale rrëzon padinë e Departamentit të Drejtësisë për të bllokuar certifikimin e garës për Senatin në Alaska
Gjykatësja federale e distriktit Sharon Gleason hodhi poshtë të dielën padinë e Departamentit të Drejtësisë që kërkonte të bllokonte certifikimin e garës për Senatin në Alaska nëse senatori republikan në detyrë Dan Sullivan humbiste, siç njofton Associated Press. Padia u rrëzua për mungesë legjitimimi (standing), ndërsa gjykata ia mohoi qeverisë edhe të drejtën për ta ndryshuar atë, duke e gjykuar një veprim të tillë të kotë.
Në vendimin e saj, Gleason, e emëruar nga presidenti Barack Obama, shkroi se lehtësimi i kërkuar është “i parealizueshëm”, sepse shumë votues i kanë hedhur tashmë fletëvotimet dhe ato janë përzier në mënyrë që nuk mund të lidhen me votues të caktuar. Sipas gjykatëses, qeveria “nuk ofron asnjë plan të zbatueshëm” për veçimin e fletëvotimeve për Daniel J. Sullivan dhe hetimin e qëllimit të votuesve duke ruajtur fshehtësinë e votës. Kërkesa binte ndesh edhe me Kushtetutën, që ua jep shteteve administrimin e zgjedhjeve, dhe me parimin Purcell kundër ndryshimeve zgjedhore në prag të zgjedhjeve.
Gara e së martës, që zhvillohet me votim me renditje (ranked-choice) mes Sullivan-it dhe ish-kongresmenes demokrate Mary Peltola, është ndër më të ndjekurat në vend, me kontrollin e Senatit në lojë. Në fletëvotim është edhe mësuesi në pension Daniel J. Sullivan Jr., pa përkatësi partiake, me një emër pothuajse identik me atë të senatorit. Padia, e ngritur më pak se dy javë para zgjedhjeve, kur votimi paraprak kishte nisur tashmë, kërkonte hetim nëse votat për mësuesin ishin menduar në të vërtetë për senatorin, ndërsa shteti i Alaskës dhe fushata e Peltola-s e quajtën atë pa bazë ligjore dhe një ndërhyrje në procesin zgjedhor.
Edhe më herët, gjykatat shtetërore, përfshirë Gjykatën Supreme të Alaskës, kishin refuzuar përpjekjet për ta mbajtur mësuesin jashtë fletëvotimit. Ai mori rreth 2,5% të votave në zgjedhjet paraprake dhe hyri në katërshen finale të garës, duke mbetur kështu pjesë e fletëvotimit për ditën e zgjedhjeve të së martës.
Të dielën, senatori Sullivan i tha CNN se pret “të humbasë shumë vota” nga ky, siç e quajti ai, “mashtrim” dhe vuri në dyshim mohimet e Peltola-s se stafi i saj ishte përfshirë në rekrutimin e kandidatit tjetër me të njëjtin mbiemër. Reagimet dhe zhvillimet e ditës u pasqyruan edhe nga media të tjera amerikane, sipas Wall Street Journal, e cila njoftoi gjithashtu rrëzimin e padisë së administratës.
Çështja, megjithatë, nuk mbyllet këtu: qeveria federale mund ta apelojë vendimin. Ndërkohë, të enjten Departamenti i Drejtësisë e përshkallëzoi hetimin penal me thirrje të jurisë së madhe, FBI-ja ka kontaktuar donatorë të kandidatit tjetër Sullivan dhe edhe guvernatori republikan Mike Dunleavy ka urdhëruar një hetim shtetëror për çështjen.
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