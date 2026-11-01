Senatori demokrat Chris Murphy në spital pas një goditjeje në tru, stafi: është zgjuar dhe pritet të shërohet plotësisht
Senatori demokrat amerikan Chris Murphy, 53 vjeç, nga Connecticut, është shtruar në spital pasi pësoi një goditje në tru, njoftoi të dielën zyra e tij, siç njofton Reuters. Njoftimi u bë të dielën, pasi gjendja e tij u vlerësua nga mjekët dhe u vendos ndjekja e mëtejshme në spital.
Shefja e stafit të Murphy-t, Allison Herwitt, tha se pasditen e së shtunës, ndërsa senatori ndodhej në ndeshjen e hokejit të djalit të tij, ai ndjeu mpirje në krah. Ai u dërgua në një spital lokal, ku mjekët zbuluan se kishte pësuar një goditje në tru, dhe më pas u transferua në spitalin Johns Hopkins për monitorim të mëtejshëm.
“Ai po përgjigjet mirë ndaj trajtimit dhe mjekët janë të inkurajuar nga ecuria e tij”, tha Herwitt, duke shtuar se Murphy është zgjuar dhe vigjilent. Sipas CNN, zyra e senatorit është optimiste se ai do të shërohet plotësisht.
Murphy shërben në Senatin amerikan që nga viti 2013, pasi më parë përfaqësoi distriktin e 5-të të Connecticut-it në Dhomën e Përfaqësuesve. Ai njihet si një zë i shquar progresist, veçanërisht për shëndetësinë e përballueshme dhe sigurinë nga armët, ndërsa emri i tij përmendet edhe si kandidat i mundshëm për zgjedhjet presidenciale të vitit 2028. Ai nuk është në fletëvotim në zgjedhjet e së martës, sepse mandati i tij nuk përfundon tani.
Senatori demokrat John Fetterman nga Pensilvania, i cili vetë pësoi një goditje në tru gjatë fushatës së vitit 2022, i uroi Murphy-t shërim të plotë e të shpejtë me një postim në X të dielën.
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