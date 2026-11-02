☁️
Tiranë 19°C · Vranët 02 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 99.88 ▼4.07%
ARI 3,907 ▲0.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
₿ CRYPTO
BTC $78,084 ▼ -0.01% ETH $2,290 ▲ +0.86% XRP $1.2514 ▲ +0.02% SOL $94.3300 ▼ -1.28%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 99.88 ▼4.07 % ARI 3,907 ▲0.22 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 99.88 ▼4.07 % ARI 3,907 ▲0.22 %
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
02 Nën 2026
Breaking
Al po ndryshon tregun e punës, por këta punonjës do të kenë avantazh Iliriana Jaka Gashi në “Rrugëtimi” – nga një rrugë që nuk e kishte planifikuar te historitë që i ndryshuan jetën Podgoricë: 72 orë mbajtje për burrin që dyshohet se kërcënoi partneren me thikë dhe fëmijët e saj Gogu e Spahiu vizitojnë Burgun e Shënkollit, masa për kujdesin shëndetësor të të burgosurve Presidenti Begaj dekreton Reformën Territoriale, në zgjedhje do votohet për 46 bashki
Menu
Politika

Gogu e Spahiu vizitojnë Burgun e Shënkollit, masa për kujdesin shëndetësor të të burgosurve

· 2 min lexim
Burgun e Shënkollit,

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Klodiana Spahiu, dhe ministri i Drejtësisë, Toni Gogu, kanë vizituar Burgun e Shënkollit, ku kanë diskutuar për forcimin e kujdesit shëndetësor dhe përmirësimin e standardeve të trajtimit për personat që vuajnë izolimin.

Vizita vjen në kuadër të një plani të përbashkët masash të hartuar nga dy Ministritë, në përgjigje të rekomandimeve të Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Institucionet kanë hedhur bazat ligjore për ngritjen e një Institucioni Mjekësor të Posaçëm, ndërsa vijojnë procedurat për investimin në infrastrukturën e re. Deri në ndërtimin dhe funksionalizimin e tij, po punohet për kalimin e përgjegjësisë së ofrimit të shërbimeve shëndetësore në IEVP Lezhë nga Ministria e Drejtësisë te Ministria e Shëndetësisë.

Ndërkohë, kjo e fundit po mbështet institucionin me mjekë psikiatër, ekzaminime laboratorike dhe imazherike, konsulta specialistike, si dhe trajtime spitalore e ndërhyrje kirurgjikale përmes Spitalit Rajonal të Lezhës dhe QSUNT-së.

Procesi është pjesë e reformës për integrimin e kujdesit shëndetësor në burgje në sistemin publik shëndetësor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu