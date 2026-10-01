Google fiton hedhjen poshtë të padive të Chegg dhe Penske Media për përmbledhjet me inteligjencë artificiale
Gjyqtari federal Amit Mehta hodhi poshtë paditë e Chegg dhe Penske Media, duke thënë se pretendimet antitrust ndaj përdorimit të përmbajtjes në përmbledhjet me inteligjencë artificiale "nuk dalin dot as nga vija e nisjes", sipas Reuters.
Gjiganti i teknologjisë Google ka fituar hedhjen poshtë të padive të ngritura nga platforma arsimore Chegg dhe nga botuesi i revistave Rolling Stone, Billboard dhe Variety, Penske Media Corp, të cilat e akuzonin kompaninë për përdorimin e paligjshëm të përmbajtjes së tyre në përmbledhjet e gjeneruara nga inteligjenca artificiale, siç njofton Reuters.
Gjyqtari federal Amit Mehta në Uashington vendosi të mërkurën se pretendimet për shkelje të ligjit antitrust «nuk dalin dot as nga vija e nisjes», sipas raportimit të Reuters. Paditë, të ngritura vitin e kaluar, pretendonin se Google i detyron botuesit të pranojnë përdorimin e përmbajtjes së tyre në AI Overviews nëse duan të mbeten të indeksuar në rezultatet e kërkimit — dhe se rënia e trafikut u ka shkaktuar humbje të ardhurash.
Në vendimin e tij, gjyqtari Mehta shkroi se paditësit kanë paraqitur vetëm «pritjen» që Google t’u dërgojë trafik kërkimi në këmbim të përmbajtjes së vënë falas. «Por një pritje nuk është marrëveshje. Është thjesht mënyra se si funksionon një motor kërkimi i përgjithshëm», citohet në vendim, sipas Reuters.
Mehta u tha paditësve se, në një treg konkurrues, Google do t’u paguante botuesve për ribotimin e përmbajtjes ose për përdorimin e saj në trajnimin e sistemeve të inteligjencës artificiale, ndërsa Google u përgjigj se nuk ka detyrim që ta indeksojë përmbajtjen sipas kushteve të botuesve. Gjyqtari tha se nuk është «i pandjeshëm» ndaj situatës së botuesve, por ligjet antitrust nuk mund të zëvendësojnë pushtetin e ligjvënësve për të rregulluar këtë fushë, raporton Reuters.
Google ka mohuar çdo shkelje, ndërsa Chegg dhe Penske Media nuk kanë komentuar vendimin, sipas Reuters. Një gjyqtar tjetër kishte hedhur poshtë në mars pretendime të ngjashme të ngritura nga një botues tjetër. Çështjet — Chegg Inc v. Google LLC (nr. 25-cv-543) dhe Penske Media Corp v. Google (nr. 25-cv-3192) — u shqyrtuan në gjykatën federale të Distriktit të Kolumbias.
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