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Teknologji

Operatorët amerikanë emërojnë Paul Roth drejtues të përkohshëm të sipërmarrjes së tyre satelitore — garë e hapur me Starlink-un e SpaceX

Tre gjigantët amerikanë të telefonisë, AT&T, T-Mobile dhe Verizon, emëruan të enjten veterenin Paul Roth në krye të sipërmarrjes së tyre satelitore, në garë të drejtpërdrejtë me Starlink-un e Elon Musk.

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Tre operatorët më të mëdhenj amerikanë të telefonisë mobile, AT&T, T-Mobile dhe Verizon, emëruan të enjten veterenin e industrisë Paul Roth si drejtues të përkohshëm (interim CEO) të sipërmarrjes së re të përbashkët që synon zgjerimin e mbulimit celular përmes satelitëve, siç njofton Reuters.

Sipërmarrja, e shpallur për herë të parë në maj, ka si qëllim sipas njoftimit të kompanive zgjerimin e mbulimit në zonat e pambuluara në SHBA dhe eliminimin pothuajse të plotë të të ashtuquajturave “zona të vdekura” pa shërbim celular, garantimin e lidhjes rezervë gjatë fatkeqësive natyrore, si dhe përmirësimin e performancës së rrjetit përmes teknologjisë “direct to device” — lidhjen e telefonave inteligjentë drejtpërdrejt me satelitët.

Disa analistë sugjerojnë se sipërmarrja mund të ketë edhe karakter mbrojtës, sipas raportimit të Reuters, duke pasur parasysh ambiciet e SpaceX të Elon Musk. Kompania planifikon të ndërtojë një shërbim të plotë celular, duke e vënë Starlink-in përballë drejtpërdrejt tre operatorëve të mëdhenj amerikanë, pasi në gusht përshkroi plane që mund ta përballin Starlink me treshen e madhe. SpaceX bleu 65 megaherz spektrim nga EchoStar për 19.6 miliardë dollarë, nëpërmjet dy marrëveshjeve të shpallura vitin e kaluar, duke i dhënë Starlink valët ajrore për t’u zgjeruar në shërbime mobile.

Presidentja e SpaceX, Gwynne Shotwell, tha në gusht se kompania do të ndërtojë infrastrukturën e nevojshme për ta bërë Starlink “një shërbim të vërtetë celular” dhe pret të fitojë “shumë” klientë nga tre operatorët e mëdhenj, shkruan Reuters. Nga ana tjetër, AT&T, Verizon dhe T-Mobile kanë investuar qindra miliarda dollarë në tre dekada për licenca spektri, ndërtimin e rrjeteve dhe tërheqjen e klientëve. Kreu i Komisionit Federal të Komunikimeve (FCC), Brendan Carr, i tha Reuters në fillim të këtij viti se Starlink do të ketë mundësi, vetë apo në partneritet me operatorët tradicionalë, të adresojë zonat e vdekura.

FCC të mërkurën lëvizi për të lëshuar më shumë spektrim për të nxitur broadband-in satelitor për shtëpi. “Bërja e broadband-it satelitor të brezit të ri më të shpejtë dhe më të besueshëm do të përfitojë jo vetëm abonentët aktualë, por do të forcojë konkurrencën për të gjithë konsumatorët — duke ushtruar presion në rënie mbi çmimet në tregun e internetit për shtëpi”, tha Carr, sipas Reuters. Në kuadër të partneritetit me T-Mobile, SpaceX tashmë përdor satelitët Starlink për lidhje direkte me celular për telefona inteligjentë të pajtueshëm jashtë mbulimit tradicional celular.

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