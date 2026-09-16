Greqia dënon përshkallëzimin e Houthi-ve në Këshillin e Sigurimit të OKB-së
Athina dënoi ashpër përshkallëzimin e luftimeve në Jemen dhe sulmet e Houthi-ve ndaj civilëve dhe infrastrukturës kritike në Arabinë Saudite.
Greqia dënoi përshkallëzimin e luftimeve në Jemen dhe sulmet e rebelëve Houthi ndaj civilëve dhe infrastrukturës kritike në Arabinë Saudite, duke paralajmëruar se përshkallëzimi ushtarak po e shtyn Jemenin drejt pragut të një konflikti të plotë. Deklarata u bë gjatë një mbledhjeje urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, të mbajtur të martën, më 15 shtator 2026, për situatën në ngushticën strategjike të Bab el-Mandebit, ku agjencitë e OKB-së paralajmërojnë për zhvendosje në rritje dhe mijëra jemenas që po kërkojnë strehim në Xhibuti.
Përfaqësuesja e Përhershme e Greqisë në OKB, ambasadorja Aglaia Balta, bëri thirrje për një ndalim të menjëhershëm dhe të pakushtëzuar të përshkallëzimit ushtarak dhe shprehu solidaritet me Arabinë Saudite dhe qeverinë jemenase. Balta theksoi veçanërisht avancimin e Houthi-ve përgjatë bregut perëndimor të Jemenit dhe pushtimin e portit të Al Mokha-s, si dhe të ishujve Hanish i Madh dhe Hanish i Vogël pranë Bab el-Mandebit. Athina paralajmëroi se këto zhvillime “shënojnë një pikë kthese të rrezikshme për sigurinë e Detit të Kuq”, me pasoja për sigurinë detare ndërkombëtare, tregtinë globale dhe mirëqenien e njerëzve.
Balta theksoi nevojën për mbrojtjen e lundrimit, duke vënë në dukje se sulmet e fundit kanë prekur edhe anije me pronësi greke, dhe tha se liria e lundrimit dhe e drejta e kalimit duhet të respektohen dhe mbrohen plotësisht sipas të drejtës ndërkombëtare dhe Konventës së OKB-së për të Drejtën e Detit (UNCLOS). “Të drejtat e kalimit përmes ngushticave ndërkombëtare nuk mund t’i nënshtrohen kufizimeve të paligjshme, masave diskriminuese, tarifave apo autorizimeve paraprake,” tha ajo, duke riafirmuar angazhimin e Greqisë përmes Operacionit ASPIDES të Bashkimit Evropian, i cili punon për mbrojtjen e sigurisë detare në Detin e Kuq.
Greqia dënoi gjithashtu ndalimin e 73 punonjësve të OKB-së nga Houthi-t dhe kërkoi lirimin e tyre “të menjëhershëm dhe të pakushtëzuar”, duke bërë thirrje për de-përshkallëzim të menjëhershëm dhe ruajtjen e kanaleve të hapura të komunikimit. Sipas Balta-s, komuniteti ndërkombëtar “nuk duhet të humbasë nga vëmendja procesin politik” dhe qëllimi mbetet “një zgjidhje politike e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në Jemen”.
Sipas OKB-së, luftimet e vazhdueshme midis forcave qeveritare jemenase, të mbështetura nga Arabia Saudite, dhe milicisë Houthi të mbështetur nga Irani, kanë shkaktuar zhvendosje masive në Aden, Al Hudaydah, Abyan dhe Taiz. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka regjistruar 2,883 viktima që nga 6 gushti, ndërsa Organizata Ndërkombëtare për Migrimin (IOM) raporton se 93,864 njerëz janë zhvendosur. Agjencia e OKB-së për Refugjatët (UNHCR) tha se përshkallëzimi i shpejtë i luftimeve përgjatë bregut perëndimor i ka detyruar mijëra njerëz të kërkojnë siguri duke kaluar Bab el-Mandebin drejt Xhibutit. OKB-ja paralajmëron se pasiguria e vazhdueshme mund të prishë transportin detar humanitar dhe tregtar, ndërsa gati gjysma e 41 milionë banorëve të Jemenit ka nevojë për ndihmë humanitare.
Përfaqësuesi i Përhershëm i Jemenit në OKB, Abdullah Ali Fadel Al-Saadi, paralajmëroi se përshkallëzimi i Houthi-ve nuk është më një çështje e brendshme, por një kërcënim në rritje për sigurinë rajonale, lirinë e lundrimit, furnizimin me energji dhe tregtinë globale. Ai bëri thirrje që Këshilli i Sigurimit të shkojë përtej dënimeve dhe të zbatojë embargon e armëve, të shpërbëjë rrjetet e trafikimit, financimit dhe kontrabandës së armëve, të mbështesë Jemenin në rivendosjen e autoritetit shtetëror mbi territorin dhe bregdetin e tij, si dhe t’i përgjigjet menjëherë nevojave në rritje humanitare të vendit.
Burimi: Greek City Times
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