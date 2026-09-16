Greqia nis rishikimin e statusit të azilit për 20 sirianë
Athinë – Ministria greke e Migracionit dhe Azilit ka nisur një rishikim të gjerë të rasteve ku, sipas burimeve të ministrisë, kushtet ligjore për mbajtjen e statusit të mbrojtjes ndërkombëtare nuk vlejnë më. Ministria njoftoi se që nga fillimi i vitit ka shqyrtuar një numër rastesh dhe ka revokuar statusin e azilit, veçanërisht për shtetas sirianë që i konsideron jo më të kualifikuar për mbrojtje ndërkombëtare.
Sipas të njëjtave burime, ministri i Migracionit dhe Azilit, Thanos Plevris, ka udhëzuar shërbimet juridike të ministrisë të sfidojnë 20 vendime të Komisioneve të Pavarura të Apelimit pranë Autoritetit të Apelit, të cilat kishin rrëzuar revokimin e statusit të azilit për shtetas sirianë. Komitetet, mes të tjerash, kishin marrë parasysh kushtet e vështira ekonomike në Siri dhe mundësinë e shërbimit të detyrueshëm ushtarak në rast të kthimit të aplikantëve në vendin e tyre.
Burimet e ministrisë argumentojnë se këto vendime përmbajnë mangësi juridike, duke theksuar se në disa raste komitetet kishin pranuar kërkesat e sirianëve, çka do të thotë se statusi i tyre i mbrojtjes ndërkombëtare kishte mbetur në fuqi. Ministria pohon gjithashtu se disa nga personat në fjalë kanë dënime të formës së prerë për trafikim emigrantësh, vjedhje dhe trafik droge.
Sipas burimeve, ministria synon të shfrytëzojë të gjitha mjetet juridike në dispozicion, me qëllimin e deklaruar për t’u hequr statusin e mbrojtjes atyre që, sipas saj, nuk i plotësojnë më kushtet ligjore, dhe për t’i kthyer personat përkatës në vendet e origjinës. Hapi vjen në kuadër të politikave gjithnjë e më shtrënguese të migracionit të Greqisë, vend i vijës së parë të flukseve migratore drejt Bashkimit Europian, ku e drejta e mbrojtjes ndërkombëtare mund të revokohet kur rrethanat që e kanë justifikuar ndryshojnë rrënjësisht.
Burimi: Greek City Times
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