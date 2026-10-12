☁️
Tiranë 19°C · Vranët 12 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 92.43 ▲0.63%
ARI 4,198 ▼0.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $83,592 ▲ +0.66% ETH $2,555 ▲ +2.03% XRP $1.4082 ▲ +0.85% SOL $111.8300 ▲ +2.01%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 92.43 ▲0.63 % ARI 4,198 ▼0.43 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 92.43 ▲0.63 % ARI 4,198 ▼0.43 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Babai vret djalin në Pogragjë të Gjilanit, prokuroria jep detaje Nuk u gjet rrjedhje gazi në shkollat e kompleksit Grava në Athinë, shkollat mbeten të mbyllura Dyshohet se po përgatitnin atentat, tre të arrestuarit në gjyq për masën e sigurisë, “blindohet” Gjykata e Lezhës Shqipëria dhe Izraeli forcojnë bashkëpunimin, Hoxha dhe Sa’ar nënshkruajnë marrëveshje GJERMANI – Wadephul: Sanksionet e reja të BE-së një goditje e paprecedentë ndaj Rusisë
Menu
Greqia

Greqia ndalon rrjetet sociale për fëmijët nën 15 vjeç nga 1 janari 2027

Athina prezantoi sot kuadrin e ri të mbrojtjes së të miturve në internet: verifikim moshe me Kids Wallet, ndalim për Instagram, Facebook dhe TikTok, dhe gjoba për platformat që nuk zbatojnë rregullat

· 3 min lexim

Qeveria greke prezantoi sot një kuadër të ri shumënivelësh për mbrojtjen e fëmijëve në internet, që ndalon përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët nën 15 vjeç duke filluar nga 1 janari 2027, siç njofton ProtoThema. Njoftimi u bë nga ministri i Shtetit Aki Skercos, ministri i Shëndetësisë Adonis Georgiadis dhe ministri i Qeverisjes Digjitale dhe Inteligjencës Artificiale Dhimitri Papastergiu, ndërsa projektligji, i dorëzuar tashmë në Kuvend, pritet të votohet të enjten, më 22 tetor.

Sipas raportimit të ProtoThema, masa qendrore e ligjit ndalon platformat e rrjeteve sociale — Facebook, TikTok, X e të tjera, veçanërisht ato që përdorin algoritme që nxisin varësi — për fëmijët që nuk kanë mbushur 15 vjeç. Platformat do të jenë të detyruara të zbatojnë metoda të besueshme të verifikimit të moshës, dhe kur nuk janë të sigurta për moshën e përdoruesit do të gjenerojnë një kod QR që skanohet me aplikacionin “Kids Wallet”. Ministri Papastergiu shpjegoi se aplikacioni nuk jep as datëlindjen e fëmijës, por vetëm një sinjal nëse është mbi apo nën 15 vjeç — ndryshe nga sot, kur sipas tij platformat kanë në duar të gjitha të dhënat e të miturve.

Rregullimi do të zbatohet për Instagram, Facebook dhe TikTok, ndërsa zbatimi i tij për Snapchat është ende nën shqyrtim, njofton ProtoThema. Ministri Georgiadis paraqiti të dhëna shqetësuese: mbi gjysma e nxënësve të shkollave të mesme kanë nisur përdorimin e rrjeteve sociale në moshën 10–12 vjeç, një në katër deklaron përdorim të tepruar dhe një në pesë ndihet nervoz, i pasigurt ose i shpërqendruar kur nuk ka qasje në telefon. Sipas tij, qeveria po e merr përgjegjësinë ligjore për të ndihmuar prindërit dhe për t’i nxjerrë ata nga pozicioni i vështirë.

“Kanë ardhur kohët për t’u marrë me fenomenin e mundshëm të varësisë digjitale”, tha ministri Skercos, duke theksuar se të paktën një në katër fëmijë rrezikohet nga përmbajtje të dëmshme, bullizmi në internet dhe përdorim jo i përshtatshëm për moshën. Ndryshe nga Australia — e vetmja vend tjetër që ka ndërmarrë një hap të tillë — Greqia vepron në përputhje të plotë me rregullat evropiane, shtoi ai. Siç raporton ProtoThema, Georgiadis paralajmëroi se platformat që zbatojnë dobët rregullat “do të paguajnë”, ndërsa qytetarët do të mund të kërkojnë dëmshpërblim në gjykatë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu