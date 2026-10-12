Greqia ndalon rrjetet sociale për fëmijët nën 15 vjeç nga 1 janari 2027
Athina prezantoi sot kuadrin e ri të mbrojtjes së të miturve në internet: verifikim moshe me Kids Wallet, ndalim për Instagram, Facebook dhe TikTok, dhe gjoba për platformat që nuk zbatojnë rregullat
Qeveria greke prezantoi sot një kuadër të ri shumënivelësh për mbrojtjen e fëmijëve në internet, që ndalon përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët nën 15 vjeç duke filluar nga 1 janari 2027, siç njofton ProtoThema. Njoftimi u bë nga ministri i Shtetit Aki Skercos, ministri i Shëndetësisë Adonis Georgiadis dhe ministri i Qeverisjes Digjitale dhe Inteligjencës Artificiale Dhimitri Papastergiu, ndërsa projektligji, i dorëzuar tashmë në Kuvend, pritet të votohet të enjten, më 22 tetor.
Sipas raportimit të ProtoThema, masa qendrore e ligjit ndalon platformat e rrjeteve sociale — Facebook, TikTok, X e të tjera, veçanërisht ato që përdorin algoritme që nxisin varësi — për fëmijët që nuk kanë mbushur 15 vjeç. Platformat do të jenë të detyruara të zbatojnë metoda të besueshme të verifikimit të moshës, dhe kur nuk janë të sigurta për moshën e përdoruesit do të gjenerojnë një kod QR që skanohet me aplikacionin “Kids Wallet”. Ministri Papastergiu shpjegoi se aplikacioni nuk jep as datëlindjen e fëmijës, por vetëm një sinjal nëse është mbi apo nën 15 vjeç — ndryshe nga sot, kur sipas tij platformat kanë në duar të gjitha të dhënat e të miturve.
Rregullimi do të zbatohet për Instagram, Facebook dhe TikTok, ndërsa zbatimi i tij për Snapchat është ende nën shqyrtim, njofton ProtoThema. Ministri Georgiadis paraqiti të dhëna shqetësuese: mbi gjysma e nxënësve të shkollave të mesme kanë nisur përdorimin e rrjeteve sociale në moshën 10–12 vjeç, një në katër deklaron përdorim të tepruar dhe një në pesë ndihet nervoz, i pasigurt ose i shpërqendruar kur nuk ka qasje në telefon. Sipas tij, qeveria po e merr përgjegjësinë ligjore për të ndihmuar prindërit dhe për t’i nxjerrë ata nga pozicioni i vështirë.
“Kanë ardhur kohët për t’u marrë me fenomenin e mundshëm të varësisë digjitale”, tha ministri Skercos, duke theksuar se të paktën një në katër fëmijë rrezikohet nga përmbajtje të dëmshme, bullizmi në internet dhe përdorim jo i përshtatshëm për moshën. Ndryshe nga Australia — e vetmja vend tjetër që ka ndërmarrë një hap të tillë — Greqia vepron në përputhje të plotë me rregullat evropiane, shtoi ai. Siç raporton ProtoThema, Georgiadis paralajmëroi se platformat që zbatojnë dobët rregullat “do të paguajnë”, ndërsa qytetarët do të mund të kërkojnë dëmshpërblim në gjykatë.
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