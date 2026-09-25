Greqia shtrëngon kontrollet mbi qiratë afatshkurtra: AADE nis auditimet për të ardhurat e 2025-ës
Kontrollet elektronike të kryqëzuara intensifikohen në tremujorin e katërt të 2026-ës; gjoba të rrepta për mospërputhjet.
Autoriteti tatimor grek, AADE, ka nisur një valë të re auditimesh të tregut të qirave afatshkurtra, të fokusuara në të ardhurat e realizuara gjatë vitit 2025. Bëhet fjalë për një nga kontrollet më të gjera të ndërmarra ndonjëherë në këtë sektor.
Në tremujorin e katërt të vitit 2026, kontrollet elektronike të kryqëzuara do të intensifikohen ndjeshëm: të dhënat e platformave si Airbnb, Booking.com dhe VRBO do të krahasohen sistematikisht me deklaratat e akomodimit dhe deklaratat tatimore të pronarëve.
Çdo mospërputhje mes të ardhurave të raportuara nga platformat ndërkombëtare dhe atyre të deklaruara nga qiradhënësit do të sjellë gjoba të rrepta, paralajmërojnë autoritetet tatimore.
Masa synon formalizimin e një tregu që ka njohur rritje të fortë vitet e fundit, veçanërisht në Athinë dhe në destinacionet kryesore turistike, si dhe rritjen e të ardhurave në buxhetin e shtetit.
Pronarët e apartamenteve turistike këshillohen të verifikojnë dhe të korrigjojnë deklaratat e tyre përpara nisjes së plotë të kontrolleve, për të shmangur penalitetet e rënda financiare.
Burimi: eKathimerini
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