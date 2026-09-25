Tiranë 14°C · Pjesërisht vranët 25 Shtator 2026
S&P 500 7,734 ▲0.39%
DOW 51,753 ▲0.79%
NASDAQ 27,043 ▲0.38%
NAFTA 92.56 ▼2.17%
ARI 4,330 ▲0.75%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $84,022 ▼ -0.66% ETH $2,693 ▼ -0.1% XRP $1.5677 ▲ +2.28% SOL $121.8100 ▲ +3.62%
S&P 500 7,734 ▲0.39 % DOW 51,753 ▲0.79 % NASDAQ 27,043 ▲0.38 % NAFTA 92.56 ▼2.17 % ARI 4,330 ▲0.75 % S&P 500 7,734 ▲0.39 % DOW 51,753 ▲0.79 % NASDAQ 27,043 ▲0.38 % NAFTA 92.56 ▼2.17 % ARI 4,330 ▲0.75 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
25 Sht 2026
Breaking
“Mos hajde më në Shqipëri”- Avokati Idajet Beqiri: SPAK i dha mesazh ish-drejtoreshës së SHISH! Ende nuk ka zbuluar inf Lili Reinhart rikthen fustanin e Brittany Murphy nga Uptown Girls për promovimin e filmit GJENEVË – OKB zgjeron listën e kompanive të lidhura me vendbanimet izraelite në territoret palestineze Qytetarët vërshojnë sheshin “Skënderbeu” në ditën e 10-të të protestës për çlirimtarët Putin: Gati për bisedime me Kievin pas zgjedhjeve, por Ukraina do të vuajë pasojat e sulmeve ndaj civilëve
Menu
Greqia

Greqia shtrëngon kontrollet mbi qiratë afatshkurtra: AADE nis auditimet për të ardhurat e 2025-ës

Kontrollet elektronike të kryqëzuara intensifikohen në tremujorin e katërt të 2026-ës; gjoba të rrepta për mospërputhjet.

· 2 min lexim
Shtëpi tradicionale në Plakë të Athinës, me muret e Akropolit në sfond. (Foto: George E. Koronaios / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Shtëpi tradicionale në Plakë të Athinës, me muret e Akropolit në sfond

Shtëpi tradicionale në Plakë të Athinës, me muret e Akropolit në sfond. (Foto: George E. Koronaios / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Autoriteti tatimor grek, AADE, ka nisur një valë të re auditimesh të tregut të qirave afatshkurtra, të fokusuara në të ardhurat e realizuara gjatë vitit 2025. Bëhet fjalë për një nga kontrollet më të gjera të ndërmarra ndonjëherë në këtë sektor.

Në tremujorin e katërt të vitit 2026, kontrollet elektronike të kryqëzuara do të intensifikohen ndjeshëm: të dhënat e platformave si Airbnb, Booking.com dhe VRBO do të krahasohen sistematikisht me deklaratat e akomodimit dhe deklaratat tatimore të pronarëve.

Çdo mospërputhje mes të ardhurave të raportuara nga platformat ndërkombëtare dhe atyre të deklaruara nga qiradhënësit do të sjellë gjoba të rrepta, paralajmërojnë autoritetet tatimore.

Masa synon formalizimin e një tregu që ka njohur rritje të fortë vitet e fundit, veçanërisht në Athinë dhe në destinacionet kryesore turistike, si dhe rritjen e të ardhurave në buxhetin e shtetit.

Pronarët e apartamenteve turistike këshillohen të verifikojnë dhe të korrigjojnë deklaratat e tyre përpara nisjes së plotë të kontrolleve, për të shmangur penalitetet e rënda financiare.

Burimi: eKathimerini

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu