Grua sulmohet rëndë nga qentë endacakë në Kodrën e Trimave, përfundon në QKUK
Banorët e rrugës "Makiaveli" kërkojnë ndërhyrje urgjente të institucioneve; shqetësim i veçantë për fëmijët që kalojnë aty për në kopsht e shkollë
Një grua është sulmuar rëndë sot nga disa qenë endacakë në lagjen Kodra e Trimave në Prishtinë, raporton Klan Kosova. Rasti ka ndodhur në rrugën “Makiaveli”, ku disa qen e kanë kafshuar gruan, duke i shkaktuar plagë të rënda. Sipas të njëjtit raportim, ajo ka marrë ndihmë mjekësore në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).
Siç njofton Klan Kosova, rastin e ka bërë të ditur një banor i kësaj zone, e cila është familjare e viktimës. Ai ka thënë se problemi me qentë endacakë në Kodrën e Trimave vijon tash e sa kohë dhe se banorët jetojnë me shqetësim për sigurinë e tyre dhe të fëmijëve.
Banori, citat i të cilit botohet edhe nga revista Kosovarja, ka bërë thirrje që institucionet të ndërmarrin hapa sa më të shpejtë. Ai thotë se shqetësim i veçantë janë fëmijët, të cilët kalojnë nga kjo rrugë për të shkuar në kopsht e shkollë. Revista Kosovarja ka publikuar foto nga plagët që ka marrë viktima.
Sulmet e qenve endacakë kanë qenë një shqetësim i përsëritur në Prishtinë dhe qytete të tjera të Kosovës, dhe qytetarët u kanë kërkuar vazhdimisht institucioneve masa konkrete për trajtimin e tyre.
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