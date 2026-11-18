“Güler 2032”, Reali njofton akordin e ri me fantazistin turk
Real Madrid njoftoi të mërkurën (18 nëntor) zgjatjen e kontratës së Arda Güler, i cili tani do të jetë me klubin deri më 30 qershor 2032.
Klubi, me president Florentino Pérez, me ketë vendim ka shpërblyer futbollistin turk, i cili brenda tri sezonesh është bërë një lojtar kyç për ekipin. A.V.
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