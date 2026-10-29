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Ukraina

GUR: Ukraina ka shkatërruar 43 avionë rusë Su-34 që nga fillimi i luftës, Rusia ka ende rreth 140 në shërbim

Sipas Drejtorisë Kryesore të Inteligjencës së Ukrainës, që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë janë shkatërruar 43 bombardues rusë Su-34 dhe shtatë të tjerë janë dëmtuar — humbje të barasvlershme me rreth tre vjet prodhim.

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Që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë, Ukraina ka shkatërruar 43 avionë luftarakë-bombardues rusë Su-34, ndërsa shtatë të tjerë të këtij lloji janë dëmtuar, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Drejtorisë Kryesore të Inteligjencës (GUR) të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës.

Sipas të dhënave të inteligjencës, më 22 tetor Rusia kishte ende në shërbim rreth 140 avionë Su-34 të modifikimeve të ndryshme, përfshirë variantin e modernizuar Su-34M. Vetëm numri i avionëve të shkatërruar barazohet me rreth 2,5–3 vjet prodhim të këtij lloji, pasi kapaciteti i vlerësuar është 14–18 avionë në vit.

GUR-i vëren se këto humbje janë mjaft të ndjeshme për flotën ajrore të vendit agresor, sepse zëvendësimi i tyre kërkon cikël të gjatë prodhimi, burime të mëdha financiare dhe bashkëpunim të specializuar industrial. Prodhimi serik i Su-34 është përqendruar në Uzinën e Aviacionit në Novosibirsk.

Sipas inteligjencës ukrainase, avionët Su-34 janë një nga përbërësit kryesorë të aviacionit sulmues të armikut: si bartës të bombave ajrore të drejtuara, ata i kanë dhënë Rusisë mundësinë të zgjerojë goditjet ndaj objektivave tokësore. Megjithatë, GUR-i thekson se shifrat e flotës nuk pasqyrojnë plotësisht aftësinë reale luftarake, e cila varet edhe nga gjendja teknike e avionëve, numri i ekuipazheve të përgatitura dhe mundësitë e mirëmbajtjes.

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