Greqia shqyrton më 28 dhjetor angazhimet e Booking.com për çështjen e konkurrencës
Komisioni Helen i Konkurrencës do të shqyrtojë propozimet e platformës së rezervimeve pas vlerësimit pozitiv të raportuesit të çështjes; nëse miratohen, masat do të mbeten në fuqi për 10 vjet
Komisioni Helen i Konkurrencës (HCC) do të mblidhet më 28 dhjetor për të shqyrtuar angazhimet e propozuara nga Booking.com lidhur me shqetësimet për konkurrencën në tregun grek të rezervimeve hoteliere online, siç njofton GTP Headlines.
Mbledhja vjen pas vlerësimit pozitiv të raportuesit të çështjes, i cili i konsideron masat e propozuara të afta për t’iu përgjigjur shqetësimeve të ngritura nga hetimi. Vlerësimi nuk është detyrues dhe vendimi përfundimtar i Komisionit ende nuk është marrë. Sipas MLex, bashkë me këtë zhvillim, të enjten u publikua edhe Deklarata e Kundërshtimeve.
Hetimi lidhet me dyshimin se Booking.com ka përdorur pozitën e saj dominuese në tregun grek në mënyra që ua vështirësojnë agjencive rivale online të udhëtimit (OTA) tërheqjen e partnerëve hotelierë dhe zgjerimin e tyre. Shqetësimet paraprake kanë të bëjnë me efektet e kombinuara të sistemit të renditjes së hoteleve, programeve Preferred Partner dhe zbritjeve Booking Sponsored Benefit (BSB), të cilat mund t’i nxisin hotelet të ofrojnë çmime dhe kushte më të mira në Booking.com sesa në platformat rivale.
Propozimet, të hapura për konsultim publik në korrik, përfshijnë transparencë më të madhe për renditjen e hoteleve, ndryshime në kriteret e pranueshmërisë për programet Preferred dhe Preferred Plus, si dhe rregullime në programin e zbritjeve BSB, përfshirë heqjen e përdorimit të skanimeve të jashtme të çmimeve si kriter pranueshmërie. Nëse miratohen, angazhimet do të mbeten në fuqi për 10 vjet.
Booking.com e ka mirëpritur vlerësimin e raportuesit, duke theksuar se procesi vijon, se vendimi përfundimtar pritet dhe se do të vazhdojë të bashkëpunojë në mënyrë konstruktive me autoritetin, në mbështetje të partnerëve akomodues dhe të udhëtarëve. HCC do të shqyrtojë angazhimet dhe provat përpara se të vendosë për hapat e ardhshëm.
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