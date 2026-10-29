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Sporti

Kategoria e Parë/ Mbyllet java e 8-të, Iliria dhe Kukësi kryesojnë renditjen

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Është mbyllur java e 8-të e kampionatit të Kategorisë së Parë, me gjashtë takime të zhvilluara mes të mërkurës dhe të enjtes, që sollën rezultate të rëndësishme edhe për kreun e renditjes.

Pas përfundimit të javës së 8-të, Iliria dhe Kukësi kryesojnë renditjen me nga 15 pikë. Iliria siguroi tri pikë pas fitores 2-1 ndaj Flamurtarit, në përballjen e fundit të kësaj jave, ndërsa Kukësi mposhti Kastriotin me rezultatin 1-0.

Në ndjekje të dy skuadrave kryesuese janë Besa dhe Pogradeci, me nga 14 pikë. Besa barazoi pa gola në transfertën ndaj Bylisit, ndërsa Pogradeci ndau pikët me Orikun, pas barazimit 0-0.

Në takimet e tjera të javës së 8-të, Korabi fitoi 1-0 ndaj Burrelit, ndërsa Besëlidhja regjistroi fitoren më të thellë të javës, duke mposhtur Sopotin me rezultatin 5-2.

Pas këtyre rezultateve, gara në Kategorinë e Parë vijon të jetë e hapur, me diferenca të ngushta mes skuadrave të pjesës së sipërme të renditjes.

Kategoria e Parë, java e 8-të Kukësi 1–0 Kastrioti Korabi 1–0 Burreli Bylis 0–0 Besa Besëlidhja 5–2 Sopoti Pogradeci 0–0 Oriku Iliria 2–1 Flamurtari

Renditja Iliria – 15 pike Kukësi – 15 pike Besa – 14 pike Pogradeci – 14 pike Flamurtari – 12 pike Bylis – 12 pike Korabi – 11 pike Besëlidhja – 11 pike Kastrioti – 8 pike Sopoti – 7 pike Burreli – 6 pike Oriku – 2 pike

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