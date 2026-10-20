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Teater

«Hairspray» kthehet në Wolverhampton Grand Theatre: Katie Brace sërish si Tracy Turnblad në mars–prill 2028

Muzikali fitues i çmimeve Tony dhe Olivier vjen në Wolverhampton nga 27 marsi deri më 1 prill 2028, me audicione të hapura në Londër më 26 tetor dhe Neil Hurst sërish në rolin e Edna Turnblad.

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Muzikali «Hairspray» do të kthehet në Wolverhampton Grand Theatre nga 27 marsi deri më 1 prill 2028, siç njofton BroadwayWorld. Katie Brace do të marrë sërish rolin e Tracy Turnblad-it, ndërsa Neil Hurst — i shpallur më parë — do të rikthehet në rolin e Edna Turnblad-it, nënës së protagonistes.

Regjinë e produksionit do ta kenë sërish Paul Kerryson dhe Brenda Edwards, ndërsa koreografia i është besuar fituesit të çmimit Olivier, Drew McOnie. Produksioni do të mbajë edhe audicione të hapura në Londër të hënën, më 26 tetor, për rolet Motormouth Maybelle, Seaweed, Little Inez, Dynamites dhe The Motormouth Kids (mbi 18 vjeç), me aplikime që pranohen deri të premten, më 23 tetor.

Historia ndjek Tracy Turnblad-in, vajzën me flokë të mëdhenj, zemër të madhe dhe ëndrra të mëdha për të kërcyer në televizionin kombëtar dhe për të fituar zemrën e idhullit të adoleshentëve, Link Larkin. Kur Tracy bëhet yll lokal, fama e re i jep mundësinë të luftojë për çlirim, tolerancë dhe unitet ndërracor në Baltimore — por pyetja mbetet nëse do të fitojë barazinë dhe zemrën e Link-ut pa ia prishur modelin e flokëve.

«Hairspray» bazohet në filmin e vitit 1988 të regjisorit kult John Waters, me Divine dhe Ricki Lake, me muzikë të Marc Shaiman-it, tekste të Shaiman-it dhe Scott Wittman-it dhe libër të Mark O’Donnell-it dhe Thomas Meehan-it. Produksioni skenik u hap në Broadway në vitin 2002 dhe fitoi tetë çmime Tony; në Londër, në Shaftesbury Theatre në vitin 2007, fitoi katër çmime Olivier, përfshirë atë për Muzikalin e Ri më të Mirë, ndërsa filmi muzikor i vitit 2007 me John Travolta, Michelle Pfeiffer dhe James Marsden e çoi historinë edhe në ekranin e madh. Ndër këngët më të njohura të muzikalit janë «Welcome to the 60s», «You Can’t Stop the Beat» dhe «Good Morning Baltimore».

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