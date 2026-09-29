«Handsworth Stories»: Birmingham Museum hap instalacion për 40-vjetorin e filmit legjendar të John Akomfrah
Filmi dokumentar i vitit 1986 «Handsworth Songs», që fitoi Çmimin John Grierson, kthehet në qytetin e tij me një instalacion të ri në Birmingham Museum & Art Gallery, që hapet më 13 tetor.
Një film dokumentar që shënoi historinë e kinemasë britanike po kthehet në shtëpi: Birmingham Museum & Art Gallery do të hapë më 13 tetor instalacionin «Handsworth Stories», që shënon 40-vjetorin e «Handsworth Songs», dokumentarit të regjisorit John Akomfrah për trazirat racore të viteve ’80, siç njoftoi Birmingham Museums Trust.
Instalacioni eksploron përvojat, pasurinë dhe diversitetin e njerëzve të Handsworth-it — i njohur gjerësisht si një prej komuniteteve multikulturore më të hershme dhe më të rëndësishme të Britanisë së pasluftës. Përmes një kombinimi të xhirimeve dokumentare, materialeve arkivore, intervistave dhe muzikës, «Handsworth Songs» kap dëshmitë e banorëve të Handsworth-it dhe hedh dritë mbi rrethanat shoqërore, politike dhe ekonomike prapa trazirave të shtator-tetor 1985. Kolona zanore e filmit u kompozua nga Trevor Mathison, bashkëthemelues i Black Audio Film Collective së bashku me Akomfrah; fotografitë janë të Vanley Burke, ndërsa zërat janë të Pervaiz Khan dhe Meera Syal.
Filmi, i porositur fillimisht nga Channel 4, doli me vlerësime të larta kritike dhe fitoi disa çmime ndërkombëtare, përfshirë Çmimin John Grierson për Dokumentarin më të Mirë në 1986. Akomfrah, i shpallur Sir në 2023 për shërbimet ndaj arteve, e krijoi filmin me mbështetjen e artistëve dhe aktivistëve të Birmingham-it, përfshirë anëtarë të Lëvizjes së Rinisë Azane (Asian Youth Movement). Xhirimet nga vitet ’50 dhe ’60 japin një kontrapunkt mbresëlënës, duke dokumentuar mbërritjen dhe zhvillimin e komuniteteve afro-karaibe dhe të Azisë së Jugut në Birmingham dhe shpresat e tyre për një jetë të re në Britani.
Instalacioni përfshin edhe një përzgjedhje fotografish nga «Handsworth Self-Portrait», projekti i vitit 1979 i fotografëve Derek Bishton, John Reardon dhe Brian Homer, të cilët ftonin kalimtarët të bënin vetë fotografi përballë një sfondi të vendosur jashtë zyrës së tyre — një pasqyrë e jashtëzakonshme e një prej komuniteteve të para multikulturore të Britanisë. Sipas kuratorit të lartë Ian Sergeant, «Handsworth Songs» është «një vepër e jashtëzakonshme që flet jo vetëm për historinë e Handsworth-it dhe Birmingham-it, por edhe për pyetje shumë më të gjera mbi migrimin, përkatësinë, pabarazinë, kujtesën dhe identitetin». Birmingham Museums Trust bleu një kopje të filmit në 2022, duke e sjellë në koleksionin e tij një pjesë të rëndësishme të historisë kulturore të qytetit, dhe instalacioni është pjesë e një programi mbarë-qytetas së bashku me Birmingham City University dhe University of Birmingham.
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