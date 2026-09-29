Muzeu Britanik hap ekspozitën «Korea»: 2,000 vjet art korean, nga epoka e hekurit te K-pop-i
LONDËR — Muzeu Britanik hap këtë javë një ekspozitë të re që sheh përtej kulturës pop të Koresë dhe eksploron 2,000 vjet të trashëgimisë artistike dhe kulturore të vendit, siç njofton Reuters.
Ekspozita shtrihet nga epoka e hershme e hekurit deri në ditët e sotme, duke bashkuar vepra që datojnë nga rreth vitit 400 para Krishtit me krijimet e artistëve bashkëkohorë koreanë. “Shumica e njerëzve, sidomos të rinjtë në Mbretërinë e Bashkuar… e njohin Korenë përmes kulturës së saj popullore”, tha për Reuters kuratorja Sang-ah Kim. “Ata mund të mos e dinë se Koreja ka një histori të gjatë, mbi 2,000 vjet kreativiteti, qëndrueshmërie dhe mjeshtërie teknike.”
Pjesë e ekspozitës janë vepra nga koleksioni i ish-kryetarit të Samsung-ut, Lee Kun-hee, i cili vdiq në vitin 2020, dhe familjes së tij. Ndër pikat kulmore janë statujat e bodhisattva-ve dhe një koleksion sutrash nga shekujt pas futjes së budizmit në Kore, si dhe qeramikat e famshme celadon të dinastisë Goryeo. Ekspozohet edhe një vepër nga seria “Translated Vase” e artistes koreano-jugore Yeesookyung, një skulpturë e montuar nga copëza të hedhura nga poçarët, që ilustron bukurinë e papërsosmërisë.
Disa ekspozita mund t’u duken të njohura vizitorëve që erdhën në kontakt me Korenë përmes eksporteve të saj kulturore bashkëkohore. “Njerëzit, sidomos audiencat e reja… mund të habiten këndshëm kur të shohin ‘Tigrin dhe Qafën’ apo ‘Diellin, Hënën dhe Pesë Majat’ nëse e kanë parë filmin e animuar të Netflix-it ‘KPop Demon Hunters'”, tha Kim. Filmi përdor imazhe tradicionale koreane: pikturat e tigrit dhe qafës frymëzuan personazhet Derpy dhe Sussie, ndërsa grupi imagjinar HUNTR/X performon përpara një interpretimi digjital të paravanit të palosshëm “Dielli, Hëna dhe Pesë Majat”.
Veprat më të reja përfshijnë “Self-Portrait”, vizatimin me fije të Suh Do Ho-së, që reflekton mbi idetë e shtëpisë, migrimit dhe përkatësisë, si dhe vepra të Lee Jung-seop, i cili u nda nga familja e tij gjatë Luftës së Koresë dhe gdhendte imazhe në fletën e aluminit të pakove të cigareve kur nuk kishte para për bojra apo kanavacë. Shumica e veprave të ekspozitës janë huazime nga Muzeu Kombëtar i Koresë dhe Muzeu Kombëtar i Artit Modern dhe Bashkëkohor i Koresë. Ekspozita hapet të enjten, më 1 tetor, dhe do të qëndrojë e hapur deri më 31 janar 2027.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.