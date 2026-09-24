Hannah Cruz dhe T.R. Knight marrin rolet kryesore në «Little Shop of Horrors» Off-Broadway
Nju Jork, 24 shtator 2026 — Hannah Cruz, e nominuara për Tony 2026 për performancën e saj si Svetlana në revival-in e «Chess»-it, dhe T.R. Knight, kandidati për Emmy i njohur si doktori George O’Malley nga «Grey’s Anatomy», do të jenë aktorët e radhës që marrin rolet e Audrey-t dhe Seymour-it në revival-in hit Off-Broadway të «Little Shop of Horrors». Dyshja nis performancat më 27 tetor në Westside Theatre.
Ata do të zëvendësojnë yjet aktuale të produksionit, Ethan Slater (nominuar për Tony, i njohur edhe nga filmat e «Wicked») dhe Betsy Wolfe (nominuar për Tony, «Death Becomes Her», «& Juliet»), të cilët japin përshëndetjen e tyre të fundit më 25 tetor.
Cruz, krahas nominimit të këtij viti për Tony për «Chess», është parë edhe në Broadway në muzikalin e njohur «Suffs». Knight, nga ana e tij, u pa së fundmi në Broadway si Victor Creel në «Stranger Things: The First Shadow», me kredi të tjera kryesore në «It’s Only a Play» (krah Matthew Broderick dhe Nathan Lane), «A Life in the Theatre», «Tartuffe» dhe «Noises Off».
Kasti aktual i «Little Shop of Horrors» përfshin gjithashtu Claybourne Elder si Dr. Orin Scrivello, Reg Rogers si Mushnik, Christian McQueen si zëri i bimës gjigante Audrey II, si dhe Christine Wanda, Savannah Lee Birdsong dhe Morgan Ashley Bryant.
Roli i Seymour-it dhe Audrey-t në këtë produksion ka pasur një varg yjesh ndër vite: Jonathan Groff dhe Tammy Blanchard e hapën shfaqjen, ndërsa pas tyre kanë luajtur ndër të tjerë Jordan Fisher, Jeremy Jordan, Lena Hall, Maude Apatow, Darren Criss, Milo Manheim, Sherie Rene Scott, Evan Rachel Wood, Corbin Bleu, Constance Wu, Sarah Hyland, Andrew Barth Feldman — dhe fituesja e «RuPaul’s Drag Race», Jinkx Monsoon, e cila u bë drag queen-i i parë që luan Audrey-n në një produksion të madh të muzikales.
Revival-i, me regji nga Michael Mayer për muzikalin e Howard Ashman-it dhe Alan Menken-it, nisi preview-t më 17 shtator 2019 dhe u hap zyrtarisht më 17 tetor të atij viti; rifilloi performancat më 21 shtator 2021 pas mbylljes së përkohshme të pandemisë. Sot është produksioni më jetëgjatë në të gjithë historinë e «Little Shop of Horrors».
Burimi: Playbill — https://playbill.com/article/hannah-cruz-and-t-r-knight-will-inhabit-little-shop-of-horrors-off-broadway
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